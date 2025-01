Sevaju vas kosti i zglobovi kada dođe zima? Lekari objasnili zašto vas sve boli i kako da se spasete muka

„Hladno i kišno vreme povezuju se sa ukočenim, bolnim zglobovima i bolovima“

Pri promenama vremena, kad temperatura pređe iz plusa u minus, možda ćete primetiti da osećate neprijatnost koja izlazi van okvira zimskog bluza i širi se na prostor fizičkog. Lekari su objasnili zašto i kako hladno vreme utiče na vaše telo i šta možete da uradite da smanjite te bolove.

Mnogi ljudi navode da im hladnije vreme izaziva bolove u telu i bolove u zglobovima, posebno oni koji pate od artritisa. Iako je sprovedeno medicinsko istraživanje na ovu temu, generalno postoje slabi dokazi koji podržavaju jasnu povezanost između hladnijeg vremena i mišićno-skeletnog bola.

To je zbog poteškoća u merenju bola, s obzirom na to da je reč o subjektivnom doživljaju, a i postoje mnoge varijable uključujući temperaturu, vlažnost i atmosferski pritisak.

Šta zapravo uzrokuje bolove?

„Hladno i kišno vreme povezuju se sa ukočenim, bolnim zglobovima i bolovima“, kaže Rajan Harel, ortopedski hirurg iz Severne Karoline i navodi potencijalne razloge zašto zima utiče na vaše zglobove.

Zgušnjavanje sinovijalne tečnosti – Sinovijalna tečnost služi da podmaže vaše zglobove, slično kao što ulje podmazuje vaš motor. Na nižim temperaturama sinovijalna tečnost se zgušnjava i postaje manje viskozna. To dovodi do manjeg amortizovanja i podmazivanja što dovodi do ukočenosti i bola.

Skupljanje krvnih sudova – Temperature izazivaju skupljanje krvnih sudova u pokušaju da se očuva telesna temperatura, što smanjuje dotok krvi u mišiće i zglobove. Smanjenje cirkulacije može učiniti vaše zglobove sklonijim bolovima i ukočenosti.

Smanjen pritisak – Čini se da postoji veza između niskog pritiska i bolnih zglobova – neki ljudi su osetljiviji na promene atmosferskog pritiska tokom hladnog i kišnog vremena, kaže dr Harel. Kad pritisak padne, to dovodi do širenja tkiva, poput mišića i tetiva, što izaziva povećan bol u skučenim prostorima kao što su zglobovi, primetio je on.

Povećana osetljivost nerava – Oni koji pate od bolnih zglobova ili artritisa već imaju osetljive nerve. Istrošena hrskavica kod artritisa čini ove nerve više izloženim te bolnim.

Veća vlažnost – Izgleda da postoji veza sa povećanom vlažnošću, zajedno sa niskim temperaturama, koje utiču na ćelije kostiju i hrskavice u vašim zglobovima.

Neaktivnost – Smanjenje aktivnosti tokom zimskih meseci dovodi do smanjenog protoka krvi u zglobovima, kao i do ukočenosti, a to pak dovodi do pojačanog bola.

Kako se boriti protiv zimskih bolova

Držite se zdravih navika – Preporučuje da se ljudi pozabave zdravim navikama, uključujući dobar san i zdravu ishranu.

Ostanite hidrirani – Očekivano, kad je vruće, svi posežu za vodom, ali adekvatan unos vode jednako je važan i zimi jer je dehidratacija je povezana sa grčenjem zglobova.

Budite aktivni – Za istezanje i opuštanje zglobova preporučuje se lagana vežba poput malo bržeg hodanja trajanju od 45 minuta. Ako bolovi i dalje traju, lek poput ibuprofena može biti od pomoći, naravno uz odobrenje vašeg lekara.

Poboljšajte svoje raspoloženje – Dr Harel kaže da je emocionalno blagostanje povezano sa smanjenim bolom, što se pokazalo nakon operacije zamene zglobova. „Pronalaženje aktivnosti koje poboljšavaju vaše raspoloženje i čine vas srećnim tokom hladnih zimskih meseci može vam pomoći da ublažite deo vašeg bola“, rekao je on.

Ugrejte se – Održavanje toplote može da pomogne u borbi protiv bol ova u zglobovima. To uključuje slojevito oblačenje u toplu odeću i naizmenično tuširanje toplom i hladnom vodom.

