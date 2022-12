Sigurno niste znali da su ovi bizarni simptomi povezani s prehladom: Jedan će vas posebno iznenaditi

Temperature su pale, a mnogi od nas već osećaju zimsku hladnoću. Iako je rizično za one koji imaju stanja poput astme i drugih respiratornih problema, postoje neki bizarni načini na koje prehlada može uticati na vas, piše The Sun.

Veličina penisa

Tokom letnjih meseci vaši krvni sudovi mogu se proširiti zbog visokih temperatura, a stručnjaci kažu da to može dovesti do toga da određeni delovi vašeg tela izgledaju veće. Dok vaš penis može da deluje veći tokom leta, on ne raste, već je to zapravo način na koji vaše telo lagano raste kako bi smanjilo toplotu, objasnili su stručnjaci ranije.

Međutim, zimi se događa suprotno, penis se smanjuje. To se događa jer se krvni sudovi u našim ekstremitetima skupljaju kada nam je hladno, to je način na koji naše telo usmerava toplotu na vitalna područja poput unutrašnjih organa.

„Tehnički, zimski penis je stvaran“, rekla je ranije za The Sun dr. Sara Džarvis, lekarka opšte prakse i klinička direktorka Patient.info.

„U osnovi, zimi vaše telo zadržava toplotu zatvaranjem krvnih sudova na površini. Znamo da je jedno od najočiglednijih mesta, jer ima vrlo veliku površinu, penis. Takođe znamo da se testisi smanjuju na hladnoći bez obzira na to da li se mogu povući više u skrotum.“

„To nije fizička trajna promena, ako se zagreje onda će se vratiti u normalu“, dodala je lekarka.

Više mokrite

Možda ćete primetiti da kako temperatura pada, takođe češće trčite u WC. Stručnjaci iz bolnice Benenden rekli su da se manje znojimo i, kao rezultat toga, gubimo manje tečnosti znojenjem, umesto toga proizvodimo više urina.

„Dakle, javiće se potreba za više mokrenja. Za većinu ljudi to nije problem, ali za neke njihov preaktivna bešika može početi uticati na njihov svakodnevni život“, dodali su stručnjaci.

Pišući za The Conversation, profesor Kristijan Moro sa Univerziteta Bond rekao je da stvaranje veće količine urina takođe može biti znak hipotermije.

„Ovo vaše telo reaguje na hladnoću kao na stres, stoga delujte brzo. Pronađite mesto negde dalje od hladnoće i polako zagrevajte svoje telo. Ako je povećano uriniranje popraćeno i drugim simptomima, poput opsežnog drhtanja, poteškoća s disanjem ili smetenosti, odmah potražite lekarsku pomoć.“

Bolovi u zubima

Dr. Kaled Kasem, glavni ortodont u Impressu, rekao je kako hladno vreme može uticati na vaše zube na dva načina. Objasnio je da promene temperature mogu uzrokovati pucanje zubne gleđi.

„Osetljivost zuba u hladnim mesecima je uobičajena, a to je zato što kada se temperature promene i počnete da udišete hladan vazduh, vaša zubna gleđ će se širiti i skupljati različitom brzinom, uzrokujući pukotine ili šupljine koje izlažu dentin (sloj ispod gleđi koji prekriva spoljnu stranu zuba). Kako se to događa, nervi postaju nadraženi, uzrokujući da osetite iznenadne oštre udare boli i osetljivosti“, objasnio je.

Niske temperature takođe mogu značiti da više stisnete zube kao reakciju na vreme. To je zato što se vaše telo napinje što nas može navesti da stisnemo i škrgućemo zubima.

Oslabljeni imunološki sistem

Stručnjaci Agencije za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) rekli su da hladno vreme otežava našem telu da se bori protiv infekcija.

Objasnili su: „Zbog toga u nedeljama nakon hladnog vremena vidimo više smrtnih slučajeva od infekcija poput upale pluća, budući da se plućne bolesti i kašalj mogu razviti u ozbiljniji problem. Dakle, iako mnogi od nas misle da su zdravstveni rizici prehlade ograničeni na hipotermiju, stvarnost je da će mnogo više ljudi umreti od srčanih i plućnih problema zbog hladnog vremena.“

Zgrušavanje može uzrokovati probleme i jedan je od razloga zašto vidimo više srčanih i moždanih udara u danima nakon hladnijeg vremena, dodaju stručnjaci.

Dehidracija

Dr. Kasem je dodao da tokom zimskih meseci možete doživeti dehidraciju.

„Zimi je manje vlage u vazduhu i što ste joj više izloženi, to će vam se usta više sušiti. Budući da se proizvodi manje pljuvačke, to smanjuje sposobnost vaših usta da se bore protiv infekcija, jer je pljuvačka neophodna za ispiranje svih neprijatnih bakterija i ostataka hrane; ostavljanje ovih da se gnoje i zalepe za vaše zube može i hoće povećati rizik od razvoja karijesa i čak i karijes. Vaša najbolja opcija je održavati usta hidriranim ispijanjem puno vode (sobne temperature) kako biste isprali bakterije. Ionako bi trebalo da pijete najmanje 2 litra vode svaki dan, ali što više vode konzumirate, to bolje“, dodaje.

