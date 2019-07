Smrtonosna opasnost koja vreba sve plivače

Veliki broj kupača i plivača, vlasnika čamaca i vlasnika „splavova“ (restorani na vodi ili obali) zaboravljaju na potencijalnu opasnost koja može dovesti do davljenja usled električnog udara, odnosno električnog šoka.

Davljenje usled električnog udara javlja se kada električna struja sa brodova, obale, dokova ili osvetljenja pored obale, dođe do plivača – kupača ili osoba koje su vodi ili pored vode. Električni šok ih parališe, tako da neko vreme ne mogu plivati niti pomoći sebi.

Kao upozorenje mogu nam biti primeri iz Amerike, gde su nastradali pojedinci koji su plivali blizu: pristaništa, broda pa čak i u hotelskom bazenu. Do njih je na neki način došle električna energija i izazvala šok od koga je došlo kod nekih osoba do povreda a kod nekih i do davljenja.

Prema zvaničnim podacima, oko 10 osoba dnevno ili oko 3.800 godišnje udavi se u SAD. Nema preciznih podataka o broju utapanju usled električnog udara, ali se procenjuje da ih u Americi ima nekoliko destina godišnje.

Da li voda ima elektrošok potencijal?

Električni udar je opasniji u vodi nego kada je telo van vode. U vodi, telo provodi struju bolje od same vode i slana morska voda predstavlja rizik iako struja može biti manja zbog prostranstva i velike količine vode.

Rizik postoji gde god se nalazi voda i struja, upozoravaju stručnjaci. Gde je vlažna podloga i postoji opasnost od struje, a mora nešto da se radi, gumena zaštitna odeća i cipele sa izolacijom su dobra zaštita.

Plivanje i električni udari

Nesreće su se dešavale u slučajevima kada je električna energija iz raznih električnih uređaja, instalacija i druge opreme, usled neispravnosti izolacije ili osigurača dospevala do vode i osoba u vodi.

Kada nastane protok električne struje kroz vodu telo postane deo električnog kola (puta). U zavisnosti od jačine električne struje (napona), osoba u vodi može osetiti peckanje ili izgubiti kontrolu nad mišićima (grčevi).

Struja ukoliko je suviše jaka (grom ili da dalekovoda) može izazvati fatalno zaustavljanje srčanog rada (trenutna smrt). Malo slabija struja može paralisati mišiće da čovek postane toliko slab da se ne možete pomerati niti plivati i jednostavno se vrlo brzo utopi.

Ne može se vizuelno ustanoviti ili na drugi način videti da u vodi ima električnog napona ili struje. Nije potrebno mnogo struje koja bi izazvala davljenje. Prema podacima stručnjaka struja pedest puta slabija od one koja protiče kroz običnu sijalicu (60 W) može biti fatalna za plivača.

Prevencija

Ne plivajte u blizini marina gde postoje električne instalacije za: osvetljenje, dizalice, pumpe ili brodovi sa svojim instalacijama. Udaljite se od dokova ili luka bar 50 metara (pola fudbalskog terena).

Ako je neko u vodi paralzovan usled struje ne pokušavajte da skočite i spašavate ga zato što će struja i vas paralizovati. Umesto toga, isključite električni napon ili nekim izolovanim predmetom uklonite žicu koja je pala u vodu, pozovite pomoć, bacite gumu, pojas za spasavanje ili nekim izolovani štapom (užetom) pomognite davljeniku. Upozorite ostale u tom području da izađu iz vode ili se udalje iz ugroženog područja.

Vodite računa o: svom kućnom bazenu, jakuzi kadi, kupatilu, brodu ili čamcu da instalacije budu ispravne i da se jednom godišnje kontrolišu.

Svi uređaji su dizajnirani da imaju automatske automatske da isključe napon kod neispravnosti kako električna energija ne bi došla do vode ili mesta gde može biti opasno.

Brodovi i instalacije pored vode treba da budu sertifikovane a ukoliko vidite oštećenu žicu prijavite gazdi ili električaru da se to otkloni.

Ako plivate u nekom bazenu uverite se da su uređaji i instalacije ispravne a pregled instalacije oko vašeg bazena poverite električaru bar jednom godišnje.

Zaštita od groma

Pri grmljavini ili neposredno pre ili posle olujnog nevremena nemojte boraviti pored vode ili u vodi (čamdžije, kupači, plivači, ribolovci…). Telo koje štrči, pogotovu mokro, predstavlja potencijalni „šiljak“ u koji obično udara grom. Sklonite se u neku zgradu ili neki objekat i udaljite se od vode..