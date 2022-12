SO KAO LEK: 7 neverovatnih namena najpoznatijeg začina!

Osim što obogaćuje ukus hrane so je sastavni deo našeg tela, ali i života. Ali, osim u kuhinji so možete koristiti i u zdravstvene svrhe. Upoznajte sve blagodati soli i brzo i lako se rešite manjih tegoba.

BOL U GRLU: Napravite mešavinu od jedne kašičice soli i 2,5 decilitra vode i mešajte dok se so ne otopi. S ovom tečnošću ispirajte grlo nekoliko puta na dan.

OPEKOTINE U USTIMA: Ako ste pojeli nešto vruće ili ljuto i „ispekli“ jezik napravite mešavinu od pola kašičice soli i dva decilitra mlake vode i ispirajte svakih sat vremena.

BOLNE I OSETLJIVE DESNI: Napravite mešavinu od jedne kašičice soli i jednog decilitra mlake vode i ispirajte na svakih deset minuta. Imate li aftu, so će dezinfikovati ranicu u ustima.

ZUBOBOLJA: Privremeno rešenje pre odlaska kod zubara koje smanjuje bol – ispirajte usta mešavinom od jednog decilitra mlake vode, dve kašike sirćeta i jedne manje kašike soli.

ALERGIJE I UPALE SINUSA: So je spas za iritiranu sluznicu. Zakuvajte dva do tri decilitra vode te dodajte soli toliko da voda bude slana (ne preslana). Čekajte da se ohladi na sobnoj temperaturi, prebacite u bočicu od kapi za nos i dva puta dnevno nakapajte nos. S istom mešavinom možete isprati nos tako što ćete je pretočiti u čajnik, pa nagnite glavu nad umivaonik te ulivajte u jednu pa u drugu nozdrvu. Na kraju ispušite nos.

UBODI INSEKATA: So može da ublaži bol i smanji otok prilikom uboda pčele, ili nekog drugog insekta. Od soli i vode napravite gustu smesu. Nanesite je na mesto uboda, ostavite da tako stoji dok se so potpuno ne osuši. So će smiriti iritaciju na koži i smanjiti bol.

BOLNE I NATEČENE NOGE: Napravite kupku za noge koja će smanjiti otekle noge i zglobove, i odmoriti ih. U lavor ulijte toplu vodu i dodajte četiri kašike soli i nekoliko kapi eteričnog ulja lavande, nane ili eukaliptusa. Zadržite noge u ovoj mešavini oko pola sata.

