Šoljica čaja ili kafe može da smanji rizik od dva velika problema

Ispijanje šoljice čaja ili kafe ujutro moglo bi drastično da smanji rizik od moždanog udara i demencije, pokazalo je novo istraživanje.

Studija sprovedena na više od 360 hiljada osoba tokom 10-godišnjeg perioda pokazala je da su oni koji su pili dve do tri šoljice kafe, tri do pet šoljica čaja ili kombinaciju četiri do šest šoljica oba napitka imali najmanji rizik od ova dva ozbiljna stanja.

Istraživači s Medicinskog univerziteta Tianjin u Kini rekli su da rezultati pokazuju da bi umerena konzumacija ovih napitaka mogla da bude ključ za održavanje zdravlja mozga. Demencija se odnosi na opšti pad funkcije mozga, ali može da bude podstaknuta moždanim udarom.

Studija je analizirala muškarce i žene starosti od 50 do 74 godine. Oni su sami vodili evidenciju o konzumaciji čaja i/ili kafe. Oni koji su pili dve do tri šoljice kafe ili čaja dnevno imali su 28 posto manji rizik od demencije i 32 posto manji rizik od moždanog udara u odnosu na osobe koje ne piju te napitke.

Tokom istraživanja 5,079 učesnika studije razvilo je demenciju, a njih 10.053 doživelo je barem jedan moždani udar, navodi se u časopisu PLOS Medicine.

Brojna istraživanja povezuju kafu s boljim zdravljem mozga. Ali postoje i ona koja su pokazala da će prestanak uzimanja kofeina učiniti zube beljima i smanjiti krvni pritisak, što ima pozitivan efekat na celokupno zdravlje. Studije objavljene u Journal of Clinical Sleep Medicine otkrile su da ispijanje kafe čak i šest sati pre spavanja može značajno da naruši kvalitet sna.

