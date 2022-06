Srbi ovaj namaz stavljaju u svako jelo a ni ne slute koliko je opasan

Iako je mnogima omiljena namirnica, ipak konzumacija njega treba da se smanji

Kada je u pitanju ova vrsta namaza, ljudi se striktno dele u dve grupe. One koji ga obožavaju i one koji ga preziru. Ipak, ako ste ljubitelj majoneza vrlo verovatno ga jedete skoro uz svako jelo.

Od kobasica do salata, morate da znate šta sve može da se dogodi ukoliko preterate sa svojom omiljenom namirnicom.

Ruski gastroenterolog i nutricionista Nurija Dijanova, objasnila je kakve posledice po zdravlje mogu da vam se dese ako preterujete u konzumiranu majoneza.

Upućeni smo za to da je namirnica “smrt” za holesterol, 100 grama sadrži čak do 60 odsto masti, što znači da je majonez štetniji po zdravlje i više goji od najmasnije pavlake.

Dijanova je upozorila da ako preterujete u konzumiranju majoneza, velika je verovatnoća da ćete imati problem sa viškom kilograma, a javiće se i bolesti poput pankreatitisa i holecistitisa.

Osim toga, može doći do opuštanja probavnog kanala, što će dovesti do učestalih napada gastritisa.

Šta je pankreatitis?

Pankreatitis je zapaljenje ili infekcija pankreasa, odnosno gušterače. Ovo stanje se javlja kada se enzimi (lipaza i amilaza) koje pankreas luči aktiviraju u samom pankreasu umesto da iz njega izlaze neaktivni do dvanaestopalačnog creva. Ta pojava dovodi do oštećenja tkiva pankreasa, što dovodi do zapaljenja.

Šta je holecistitis?

Akutni holecistitis je akutno zapaljenje zida žučne kesice praćeno abdominalnim bolom i febrilnošću, u većini slučajeva udruženo sa bilijarnom kalkulozom (žučni kamen).

