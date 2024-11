Srbi svaki dan jedu ove namirnice i zbog toga gube kosu, a koža im je suva i beživotna

Godine nisu jedini faktor

Ono što je zajedničko kesici čipsa, slanini ili instant supi iz kesice je to da uglavnom obiluju solju, koja, prema mišljenju stručnjaka, može da bude razlog proređivanja kose.

Najčešći tip gubitka kose naziva se androgenska alopecija, takođe poznata kao „opadanje kose po muškom uzorku“ ili „opadanje kose po ženskom uzorku“.

To obično prouzrokuje sve izraženije zaliske kod muškaraca ili gubitak kose na temenu kod žena. Oko polovine muškaraca starijih od 50 godina i polovina žena starijih od 65 godina pogođeno je ovom pojavom, prema podacima organizacije „Alopecia UK“.

Postoje desetine razloga zbog kojih kosa može da se stanjiti ili opada, a neki nastupaju i kod mladih ljudi.

Triholog Kevin Mure tvrdi da previše soli u našoj ishrani može definitivno da naštetiti zdravlju naše kose i potencijalno da prouzrokuje njeno opadanje.

„Previše soli će prouzrokovati nakupljanje natrijuma koji će se zatim razviti oko folikula dlake. Ovo utiče na cirkulaciju krvi koja teče do folikula dlake i tako se sprečavaju esencijalne hranjive supstance da dođu do folikula. Na kraju, to prouzrokuje da kosa postane beživotna, bez sjaja, pa čak i prouzrokuje gubitak kose“, rekao je on za britanski GQ.

Međutim, premalo natrijuma takođe može da dovede do problema sa rastom kose, tvrdi Mur. Rekao je:

„Premalo soli smanjiće sadržaj joda u telu, koji je neophodan za dobro funkcionisanje štitne žlezde. Dakle, ako je ona neuravnotežena, pati i vaša kosa, a kao posledica toga kosa može da bude beživotna, bez sjaja, pa čak i proređena“, dodao je on.

Kosa se oslanja na vitamine i minerale iz ishrane

Na primer, gvožđe i vitamin B5 mogu da spreče stanjivanje kose i održe zdravo vlasište, dok su proteini ključni za snagu i sjaj.

Ali, s obzirom na to da bi mogli da postoje faktori iz okruženja koji pokreću ili pogoršavaju gubitak kose, što je vrlo često, većinom se problem ipak svodi na genetsku komponentu.

