Srbijom hara OPAKI virus!

Pre nekoliko dana počeo je da me muči osećaj suvoće u grlu koji je brzo prešao u bol u dušniku. Baš kada sam mislila da me prolazi, onda me je tek „spucalo”. Dobila sam i glavobolju i postala malaksala, a kad me snađe napad kašlja imam osećaj da ću dušu iskašljati – žali se sugrađanka iz Sremčice koja je samo jedna od mnogih koji su u poslednje vreme osetili ove neprijatne simptome.

Da je u odnosu na letnji period povećan broj ljudi sa ovakvim tegobama, ali da je ipak obolevanje u okviru godišnjeg proseka, kaže dr Branka Lazić, načelnica opšte prakse u Domu zdravlja „Stari grad”.

– U oktobru smo imali tri sumnje na grip, ali ipak su to bili sporadični slučajevi i nema povećanog obolevanja. Reč je uglavnom o akutnim respiratornim infekcijama. One se javljaju svake godine u ovo vreme, kada se završe godišnji odmori i ljudi se vrate u kolektiv, a deca pođu školu. Broj obolelih počne da pada u novembru kada određeni soj virusa prođe kroz populaciju i ljudi steknu imunitet – objašnjava dr Lazić dodajući da je najviše obolelih među populacijom od 30 do 64 godine, odnosno među ljudima koji rade, a često imaju i školsku decu.

Pacijenti se, kaže ona, javljaju sa nekoliko različitih simptoma. Ima onih koji imaju visoku temperaturu bez propratnih problema, a dolaze i pacijenti sa kijavicom, kašljem, gušoboljom i promuklošću, a bez temperature. Povećan je, kaže naša sagovornica, i broj ljudi koji imaju stomačne tegobe. Doktoru se, dodaje ona, treba obratiti ukoliko temperatura ne spadne posle tri dana.

– Vakcinacijom se može sprečiti samo grip, a virusnih sojeva ima mnogo pa se ne mogu napraviti vakcine za sve infekcije. Naravno da su, što se tiče preventive, bitni zdravi stilovi života. Važna je pravilna ishrana u kojoj su zastupljeni vitamini i minerali, ali i kretanje na svežem vazduhu i često provetravanje prostorija – savetuje dr Lazić.

