Šta se dešava kad dan započnete sa kašičicom meda

Zbog visokog sadržaja vitamina, minerala i ugljenih hidrata, proteina i masti, med je da tako kažemo superhrana. Možete ga konumirati u pripremi napitaka, čajeva, a dovoljno je i da dan započnete sa jednom kaščicom i čašom mlake vode.

Blagotvorno deluje na organizam

Med odlično deluje na proces varenja, podstiče rad creva i normalizuje stolicu. Ispitivanja su pokazala da med blagotvorno deluje na želudačno-crevna oboljenja koja su praćena povećanjem želudačne kiseline. Kod čira, primera radi, dokazano je da pomaže zaceljenju želudačne sluzokože, kada med treba uzimati jedan i po do dva časa pre jela, ili tri sata posle obroka.

Sadrži važne aminokiseline

Nutricionisti naglašavaju da med sadrži važne aminokiseline neophodne u svakodnevnoj ishrani. Od esencijalnih ima tirozin, treonin, histidin, lizin, cistin, valin i metionin, a od neesencijalnih glutaminsku kiselnu, serin, alanin, prolin, arginin, glicin. Poseduje i minerale kalcijum, fosfor, hlor, fluor, nikl, gvožđe…

Zahvaljujući velikom sadržaju prostih šećera (voćnih i grožđanih), vitamina, mineralnih materija i dr., med je dragocena, prirodna, lako svarljiva hrana, koja posle unošenja u organizam, direktno prelazi u krvotok. Med je vrlo pogodna hrana za decu i sportiste, stare i iznemogle, kao i za sve one koji se bave fizičkim ili intelektualnim radom.

Med ima antibakterijsko i antifungicidno dejstvo. Takva svojstva meda, uz njegova hranljiva i lekovita svojstva, doprinose da je med izvanredna hrana, da obnavlja tkiva, da uklanja bol, da stimuliše i poboljšava rad srca, da uklanja zamor, da ublažava razne upale, da povećava otpornost organizma, da deluje umirujuće na nervni sistem, da u mnogim slučajevima trovanja ima protiv otrovno dejstvo, da reguliše krvni pritisak, da ublažava tegobe u slučaju oboljenja štitne žlezde hroničnih i akutnih oboljenja disajnih organa, da jača organizam dece, iznemoglih i obolelih osoba, da smanjuje staračke slabosti, da pospešuje oporavak od raznih oboljenja jetre, bubrega, prostate, nervnog sistema, da jača umne i fizičke sposobnosti, itd.

Med odličan za zarastanje rana

Med se odavno koristi kao lek za zarastanje rana. On dovodi do naglog povećanja glutationa u sekretu rane što pomaže zaceljivanju rane. Med utiče da se pojača dovod krvi i limfe do rane, limfa mehanički ispira bakterije, a fagociti (ćelije bele krvne loze) ih pojačano ubijaju. Ovo je naročito važno znati za rane čiji je uzrok rezistentan na klasičnu terapiju. Čak, ako u ranama i nema bakterija, med sprečava upale, podstiče obnavljanje tkiva i proces zarastanja rana je ubrzan. Mrtve ćelije koje sprečavaju zarastanje rane brže se odbacuju. Zavoj se lakše skida, previjanje je olakšano jer ne povređuje novostvoreni sloj kože. Pošto ima visok sadržaj sećera, med ostavlja izazivače bakterija bez vode, pa tako sprečava njihovo razmnožavanje. Pčele dodaju medu jedan enzim glukozu-oksidazu, što utiče da se stalno oslobađaju male količine vodonik peroksida koji uništava bakterije. Naučnici su utvrdili da i male količine meda mogu da ubiju bakterije.

Vrste meda kod nas

Postoje brojne vrste meda, zavisno od toga koja biljka u njima preovladava.

Bagremov je prozračan, bledozelene do svetložute boje, aromatičan i prijatan, blagog ukusa i dugo ne kristališe.

Livadski potiče od više vrsta biljaka i zato može mnogo da se razlikuje po boji, mirisu i ukusu. Boja mu je od žute i svetlocrvene do tamnožute i crvene, a može da bude i tamniji.

Lipov je svetložut, specifičnog, prepoznatljivog mirisa i izraženog oštrog ukusa. Vremenom kristališe, krupnozrnasto.

Šumski med je jedan od tamnih vrsta meda, oporog ukusa, ali je zbog visokog sadrzaja mineralnih materija veoma cenjen. Pokazao se izuzetno efikasnim za lecenje anemije upravo zbog velikog sadrzaja mineralnih materija. Prinosi ove vrste meda su relativno oskudni, pa je samim tim manje zastupljen na trzistu.

Suncokretov je jedan od najbogatijih polenom. Može da bude maslinastožute do narandžaste boje. Kristališe za mesec-dva u sitne kristale, a ako se, potom, dekristališe prepoznatljive je crvenkaste boje.

Prednost u odnosu na druge šećere

Prednosti meda u odnosu na druge vrsti šećera su: brzo i lako se asimiluje (u krv dospeva nakon 20 minuta od uzimanja), odmah zadovoljava potrebu za energijom i tako omogućava vrlo brz oporavak u slučaju umora i iscrpljenosti, deluje umirujuće na organizam, ne nadražuje zidove organa za varenje, manje opterećuje bubrege. Izuzetno je dobar za sportiste, koji svoje rezerve energije žele svakodnevno da zadrže na visokom nivou, lako se vari i ne opterećuje želudac, zadržava telesnu masu, povećava izdržljivost prilikom napornih takmičenja i treninga.

