Šta se dešava kada zadržavate gasove u telu?

Da li ste ikada bili u situaciji da se velika količina gasova sprema da izađe iz vašeg ogranizma na ne baš tako prikladnom mestu? Naravno da jeste. A da li znate kako nastaju gasovi i šta se dešava kada ih zadržavamo u telu?

Pri zadržavanju gasova dolazi do povećanja pritiska i velike nelagodnosti. Izgradnja crevnog gasa može dovesti do abdominalne distenzije, pri čemu neki gasovi ulaze u cirkulaciju i izdišu se kroz vazduh. Previše dugo zadržavanje crevnog gasa na kraju može dovesti do nekontrolisanog izbacivanja.

Šta je flatulencija?

Flatulencija se odnosi na crevne gasove koji ulaze u rektum zbog procesa sistema organa za varenje, a potom izlaze kroz anus. Dok vaše telo vari hranu u tankom crevu, komponente koje se ne mogu razgraditi pomeraju se dalje duž gastrointestinalne staze i završavaju u debelom crevu.

Crevne bakterije razbijaju neke od sadržaja fermentacijom. Ovaj proces stvara gasove i masne kiseline koje se reabsorbuju i koriste kroz metaboličke puteve povezanih sa imunitetom i sprečavaju razvoj bolesti. Gasovi se mogu reabsorbovati kroz crevni zid u cirkulaciju i na kraju izdahnu kroz pluća, ili izbace preko rektuma.

Muškarci i žene proizvode istu količinu gasa u proseku od osam epizoda flatulencije na dan.

Odakle dolaze gasovi?

Gasovi u crevima se stvaraju na više načina. To može biti od samog gutanja vazduha prilikom govora, ili obroka. Od ugljen-dioksida koji nastaje kada se želudačna kiselina pomeša sa bikarbonatom u tankom crevu. Takođe, gasove mogu da proizvedu bakterije koje se nalaze u debelom crevu.

Veruje se da ovi gasovi utiču na zdavlje tako što izazivaju nadutost, bol, bučne zvukove i podrigivanje.

Sledeći put kada osetite veliku količinu gasa koji se sprema da uradi ono što radi, pokušajte da se sklonite na neko prikladnije mesto. Najbolja stvar za vaše zdravelje jeste da samo izbacite gasove.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.