Šta se dešava sa telom ako pijete PREVIŠE kafe, neće vam se dopasti

Dok su jedni ubeđeni da im ništa neće biti ako piju koliko god hoće kafe, drugi smatraju da im smeta prevelika količina kofeina.

Jedna studija koja je procenjivala 40.000 odraslih otkrila je da ispijanje više od prosečne četiri šolje kafe dnevno uzrokuje neprijatne nuspojave.

Pored toga, nedavno istraživanje Evropskog kardiološkog društva otkrilo je da su prihvatljive dve do tri šolje dnevno. Osim toga, zaključeno je da sve vrste kafe – mlevena, instant i kafa bez kofeina, imaju pozitivne efekte koji mogu da produže život. Naravno, ako se konzumiraju u normalnim količinama.

Stručnjaci izdvajaju pet velikih promena u organizmu koje su posledice prevelike količine kafe:

1. Osećaj anksioznosti

Prosečna šolja kafe sadrži 95 miligrama kofeina. Dakle, ako biste popili više od četiri šolje kafe, uneli biste oko 500 miligrama kofeina dnevno. Jedna studija koju je sproveo Journal of Psychopharmacology navodi da veliki konzument kofeina može da oseti visok nivo stresa, anksioznosti pa čak i depresije.

Studija kaže da se konzumacija više od 1.000 miligrama kofeina nedeljno čak pokazala kao izazivač visoke anksioznosti.

2. Loš san

Redovno konzumiranje velike količine kafe može da prouzrokuje probleme s normalnim obrascima spavanja, naročito ako popodne uživate u šolji omiljenog napitka. Jedno istraživanje je ocenjivalo 197 srednjoškolaca, gde je mešoviti broj korisnika s umerenim unosom kofeina prijavio ranojutarnje buđenje i dnevnu pospanost u poređenju s grupom koja je pila manje količine kofeina.

Iako postoji mnogo zdravstvenih dobrobiti redovnog ispijanja kafe, svođenje dnevnog unosa kafe na minimum, i to ujutro, može da pomogne u kvalitetnijem spavanju noću.

3. Ubrzani otkucaji srca

Iako je jedna kontrolisana studija pokazala da ispijanje 100 miligrama kofeina između svakih sat do pet sati, nije prouzrokovalo ubrzanje otkucaja srca, ispijanje značajnih količina može da dovede do promene ritma otkucaja, ali za to bi bila potrebna značajna količina kofeina.

4. Drhtavica

Ako ste ikada osetili drhtanje nakon previše šolja kafe – to se, u stvari, može definisati kao predoziranje kofeinom, koje može da prouzrokuje glavobolježu, tremu, teškoće sa spavanjem i već spomenuti, ubrzan rad srca.

5. Umor

Prirodno je okrenuti se kafi, ili drugim oblicima kofeina, kada se osećate umorno. Ali konzumiranje previše kofeina zapravo može da ima negativan učinak, naročito ako sadrži dodatne šećere.

U studiji koja je objavljena u časopisu “Innovations in Clinical Neuroscience”, u kojoj su učesnici dobijali određene količine kofeinskih energetskih pića, utvrđeno je da redovno ispijanje kofeinskih napitaka, naročito onih sa šećerom, zazivalo mentalni umor kod učesnika, prenosi 24sata.hr

Kada planirate da spavate, nemojte da pijete kafu jer ćete ostati budni, a poremećen san kasnije će dovesti do još većeg umora tokom dana.

