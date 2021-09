Šta se dešava u organizmu ako već godinama svakog jutra pijete kafu?

Kafa je nesumnjivo jedan od omiljenih napitaka ljudi širom sveta.

Mnogi ne mogu ni dan da zamisle bez nje.

Ipak, ona ima i pozitivne i negativne efekte ukoliko je pijete već dugo godina svaki dan.

Ona se pravi od prženih zrna određenih biljnih vrsta. Stepen njihovog pečenja utiče na jačinu napitka. To se odnosi samo na kafu napravljenu u aparatu za kafu ili skuvanu, domaću kafu bez dodavanja mleka. Instant kafa se ne uzima u obzir jer je njena snaga niža od zrnaste kafe, aromatična i u njoj se gube sve korisne supstance.

Negativni efekti kafe

Kao prvo, savet je da kafu nikako ne pijete na prazan želudac jer može dovesti do gastritisa. Kafa ima tendenciju povećanja kiselosti želuca, krvnog pritiska i poremećaja sna. Konzervansi koji se u njoj nalaze negativno utiču na metabolizam i izazivaju i razvoj celulita.

Takođe, kafa se ne preporučuje ženama tokom trudnoće i dojenja. Kofein prelazi u placentu, uzrokujući smanjenje gvožđa i drugih minerala u majčinom mleku. Činjenica je i da kafa izaziva zavisnost, a prekomerno ispanje dehidrira organizam.

Pozitivni efekti

Kafa sadrži antioksidanse koji uklanjaju slobodne radikale iz organizma. Takođe, mnogi ljudi posežu za šoljom kafe kada imaju glavobolju jer kafa pomaže u rešavanju glavobolje širenjem krvnih sudova u mozgu.

Zašto se ne preporučuje ispijanje kafe nakon jutarnjeg buđenja?

Hormon kortizol telo sintetiše tokom dana, pomaže nam da se probudimo ujutru i zaspimo uveče. Ujutru je nivo kortizola najveći, a ispijajući kafu u ovo doba, blokiraćemo sintezu ovog hormona, a nakon nekog vremena razbuđivanje će biti teže. Do proizvodnje kortizola dolazi od 6 h do 9 h, a maksimum se javlja od 8 h do 9 h, pa je optimalno vreme za šolju kafe 10 sati ili posle ručka.

Šta se dešava ako prestanete da pijete da pijete kafu?

Kofein uništava vitamin B, smanjuje koncentraciju minerala poput gvožđa, kalcijuma, cinka i drugih minerala i vitamina. Ako prestanete da pijete kafu svaki dan, telo će bolje apsorbovati ove vitamine. Samo jedna šolja kafe odlaže apsorpciju kalcijuma za tri sata. Osim toga, zaboravićete na probleme sa jetrom. Kafa je teško svarljiva, a jetra proizvodi enzime koji razgrađuju i metabolišu kafu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.