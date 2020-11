Šta se dešava u telu kad prestajemo da pijemo alkohol

Svaki građanin Srbije stariji od 15 godina godišnje u proseku popije 9,1 litar alkohola, poslednji su podaci Svetske zdravstvene organizacije. Ali, šta se dešava u telu kada prestanemo da pijemo alkohol?

Iza nas su građani Crne Gore, koji u proseku popiju po 6,6 litara alkohola. Na trećem mestu u regionu po konzumaciji alkohola je Albanija, čiji građani u proseku godišnje popiju 4,5 litara, dok je pola litra manja potrošnja u Bosni i Hercegovini.

Najmanje u regionu piju Makedonci, koji godišnje konzumiraju 1,1 litar alkoholnog pića.

Što se tiče sveta, rekorderi su u Litvaniji, gde je potrošnja čak 15,2 litra po glavi stanovnika, a najmanje se pije u Tadžikistanu i to 0,3 litra.

Istraživanje koje je SZO uradila, pokazalo je da su najveći konzumenti alkohola bili u Belorusiji. Građani ove države prosečno su prošle godine popili 17 litara alkohola.

U 2017. godini, odmah za njima su i bile njihove komšije, stanovnici zemalja istočne Evrope, ali i centralne.

Bar što se nas tiče, konzumacija alkohola se smanjila u odnosu na prošlu godinu. Naime, prošlogodišnje istraživanje pokazalo da su tokom 2017. godine Srbi po glavi stanovnika godišnje pili 12,5 litara alkohola.

A šta se dešava našem organizmu kada prestanemo da pijemo? Naime, nakon što prestanemo da pijemo, telo doživljava preporod. Obnavljaju se ćelije i krvi i jetre, bolje spavamo i bolje izgledamo. Proverite kako to izgleda kada prestanete da pijete…

Nakon 24 sata

Tokom 24 sata od opijanja osećaćete preznojavanje ili drhtanje, a u vrlo retkim slučajevima mogući su i napadi. Telo počinje da se čisti od alkohola, nivo šećera će se normalizovati i počećete normalno da funkcionišete. Osećaćete se bolje i manje ćete biti depresivni.

Nakon nedelju dana

Alkohol je vrlo loš za san. Iako vam se čini da uz poneku čašicu lakše zaspite, ova namirnica dugoročno ometa san. Takođe je diuretik i podstiče telo na to da se reši viška tečnosti putem znojenja i urina, zbog čega može da se desi da se probudite u po noći izuzetno žedni. Ali, nakon što prestanete da pijete, san će se popraviti već nakon nedelju dana, piše Dejli mejl.

Nakon dve nedelje

Alkohol iritira stomak i uzrokuje gorušicu koja se neće javljati nakon što prestanete da pijete. On ujedno sadrži i mnogo skrivenih kalorija. Npr. velika čaša vina sadrži 228 kalorija koje dodajete svojoj večeri, a da ni ne znate. Nakon što prestanete da pijete, ako budete bar malo vežbali, verovatno ćete izgubiti kilograme.

Nakon mesec dana

Izgledaćete bolje, a to ćete najviše primetiti na svojoj koži. Alkohol je vrlo štetan za kožu jer je čini manje elastičnom. Ako prestanete da pijete, sprečićete i prerano starenje kože.

Nakon 4-8 nedelja

Vaša jetra će se oporaviti i počeće bolje da radi. Najveći njen neprijatelj je upravo alkohol. Preterano opijanje može da vodi ka tihoj bolesti, tzv. alkoholnom hepatitisu. U početku je nećete ni primetiti, ali ako pređe u cirozu, koja je opasna i dugotrajna bolest, posledice će postati vidne.

Već nekoliko čaša vina na dan od 175 ml na dve do tri nedelje može da dovede do razvoja masne jetre kod žena. Tada jetra glukozu pretvara u masnoću. Alkohol menja način na koji jetra prerađuje masnoću, a ako ga je previše, ćelije jetre postaju „pune masti“. Ako prestanete da pijete, već nakon par nedelja jetra će početi da odbacuje višak masti. Ako jetra nije previše oštećena, može da se oporavi već za četiri do osam nedelja.

