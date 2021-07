Šta zdravlje majke otkriva o vama: Od nekih bolesti ne možete pobeći

Zdravlje vaše majke često može biti kristalna kugla. U nekim slučajevima, ističu naučnici, pogled na majku može biti pogled na vašu budućnost.

– Zdravlje vaše majke često može biti kristalna kugla za ono što možemo i sami očekivati – kaže Pamela Pik (Pamela Peeke), profesorka medicine na Univerzitetu „Maryland“ i autorka knjige „Body for Life for Women“.

Ali nisu samo geni ono što utiče na nas, jer veliku ulogu imaju i naše svakodnevne navike.

Ovi genetički faktori utiču na nas:

Oblik tela

Imate salo oko trbuha koje vas užasno živcira i ne možete ga se nikako rešiti? Za to možete okriviti svoju mamu. Istraživanja su pokazala kako je vrlo često ovakva telesna građa nasleđena od majki. Osim što ne izgleda lepo, nosi rizike od bolesti srca i dijabetesa.

Predispozicije za sport

Kardiorespiratorska izdržljivost i opšta dobra forma koju imamo snažno su genetski uslovljeni. Zbog toga velike su šanse da ste od majke nasledili snagu, izdržljivost i fleksibilnost – ili njihov nedostatak.

Stanje kože

Ako vas i u 30-ima proganjaju akne, za to možete okriviti majku. – Osobe koje imaju problema s aknama obično imaju masnu kožu, što je nasledno – objašnjava profesorka dermatologije Debra Džaliman (Debra Jaliman) s njujorške „Icahn School of Medicine“. Utešno je to da osobe koje imaju masnu kožu izgledaju mlađe, jer masnija koža sporije dobija bore. Osobe sa svetlijom kosom i plavim očima, pokazala su neka istraživanja, brže dobijaju bore. – Njihova je koža je tanja i ima manje melanina, pa brže stare – objašnjava dr. Džaliman.

Mentalno zdravlje

Istraživanja su pokazala da ako vaša mama ili drugi bliski srodnik pate od depresije, imate dvostruko ili trostruko povećani rizik od razvoja istog stanja.

Plodnost

Samo zato što je mama rodila vašeg brata ili sestru u 44. godini, to ne znači da ćete moći učiniti isto. Ipak, postoje naučno utemeljeni dokazi o tome da je doba u kojem je majka prolazila kroz menopauzu najčešće nasledna te može dati naznake i o vašoj plodnosti. Istraživanja su pokazala da se ovarijumska rezerva mladih žena brže smanjila ako su njihove majke prestale ovulirati u dobu pre navršenih 45 godina u odnosu na one čije su majke ušle u menopauzu u dobu od 55 godina.

Takođe su istraživanja pokazala da sklonost spontanim pobačajima može biti genetski uslovljena.

Zglobovi

Ukoliko je vaša majka imala problema s osteoartritisom, odnosno degenerativnom bolesti zglobova, postoji 40-70 posto mogućnosti da je i sami nasledite. Neretko je osteoartritis ruku povezan s poslom, ali, ukoliko ga imate i u kolenima i kukovima, postoji velika verovatnoća da je to genetski uslovljeno, prenose mediji.

