Stalno vam se jede nešto slano, ovo su iznenađujući razlozi zašto se to dešava

Mnogo manje slušamo o tome kako obuzdati i kontrolisati želju za solju, za razliku od raznih upozorenja na konzumaciju šećera. Natrijum i hlorid su dva esencijalna elektrolita koja se kombinuju i formiraju kuhinjsku so.

Ovi elektroliti su odgovorni za provođenje električnih naboja unutar tela, što dovodi do kontrakcija mišića. Ovi hranljivi sastojci takođe igraju važnu ulogu u ravnoteži tečnosti, pH krvi i funkciji nerava. Ako vaše telo žudi za solju, to može biti način na koji vam telo govori da je iscrpilo hranljive sastojke soli, ili bi to jednostavno moglo biti povezano sa vašim navikama u ishrani ili hormonima, piše Real Simple.

Dehidracija

Znamo da su natrijum i hlorid neophodni za ravnotežu tečnosti u telu, pa dehidracija može da izazove potrebu za više soli. Vaše telo ovim teži da vas natera da jedete ili pijete više natrijuma i hlorida koji vam mogu pomoći da poboljšate status hidratacije.

Osim što jedete više soli, možda ćete želeti i više vode da dodatno poboljšate svoju hidrataciju. Kada ste dehidrirani, možete da primetite još nekoliko simptoma osim žudnje za solju: glavobolju, smanjeno mokrenje, letargiju i osećaj žeđi.

Umor

Kao i kod stresa, i ovde vaši hormoni igraju ulogu. Hormoni kortizol, leptin, grelin i serotonin izazivaju glad i podstiču vašu potragu za hranom za dobro raspoloženje. Zato učinite sve što je u vašoj moći da se dovoljno naspavate svake noći.

PMS

PMS može da izazove niz simptoma, i dok neki mogu primetiti emocionalnije simptome kao što su promene raspoloženja, drugi mogu takođe primetiti promenu apetita i žudnje za specifičnom slanom hranom. Iako ne postoji dobro utvrđena teorija o tome zašto se to dešava, smatra se da fluktuirajući hormoni igraju ulogu.

Stres

Još jedno stanje u kojem su uključeni hormoni može biti razlog zašto žudite za solju – stres.

Glavni hormon koji pomaže vašem telu da se nosi sa stresom zove se kortizol. Ovaj hormon se oslobađa iz vaših nadbubrežnih žlezda kao odgovor na stres i menja telesne funkcije, krvni pritisak, otkucaje srca, pa čak i upotrebu glukoze za pomoć telu.

Jedna studija u Journal of Neuroscience sugeriše da ljudi sa višim nivoom natrijuma u ​​krvi, takođe poznatim kao hipernatremija, oslobađaju manje kortizola kada dožive stres. Ovo može objasniti zašto žudite za soli tokom perioda stresa, jer bi konzumiranje veće količine moglo biti jedan od načina vašeg tela da upravlja stresom, piše Najžena.rs.

