Stavite 1 namirnicu u kafu, gorušica i loša probava nestaju u trenu: Stomak će vam biti zahvalan

Jedan sastojak bi trebalo da dodate u kafu i sprečite pojavu kiseline u želucu

Naravno, reč je o sodi bikarboni. Jednu osminu kašičice sode bikarbone stavite u kafu i vaš želudac će vam biti zahvalan.

Zdravstvene koristi od sode bikarbone uključuju:

ublažava želudačne i probavne tegobe (deluje protiv gorušice, sprečava dijareju i peptički ulkus ili čir na želucu)

deluje protiv metaboličke acidoze, kiselosti krvi i organizma

ublažava iritacije, svrab i generalno deluje pozitivno na kožu

efikasan je lek za prehladu, grip i upalu grla

uklanja plak i deluje pozitivno na zdravlje zuba i usne duplje

kao dobar izvor natrijuma sprečava hiperkalemiju (povišenu koncentraciju kalijuma u organizmu)

deluje protiv infekcija bešike i kamena u bubregu

poseduje antikancerogeno delovanje

deluje pozitivno i na kosu

deluje protiv gljivičnih infekcija (kandide).

Soda bikarbona kao lek za želudac

Natrijum bikarbonat ili soda bikarbona pomaže u neutralisanju prekomerne količine želudačne kiseline, što može ublažiti probleme kao što su gorušica, loša probava, kiseli želudac i simptome koji potiču iz želuca. Dostupna u proizvodima kao što su tablete, praškovi i kapsule, soda bikarbona je takođe poznata kao antacid -neutrališe želudačnu kiselinu, piše Priroda na dar.

Nemojte davati antacide deci mlađoj od 6 godina bez dobijanja preporuke od strane pedijatra!

Gorušica se karakteriše time da se želudačna kiselina vraća iz želuca u jednjak, a ponekad čak do grla i izaziva osećaj peckanja u ovim područjima.

Loša probava, gorušica ili kiseli želudac se mogu privremeno rešiti konzumiranjem rastvora 1/2 kašičice sode bikarbone u pola čaše vode. Ovaj rastvor deluje kao osnova za neutralizaciju iritantne želudačne kiseline. Ovaj tretman radi veoma brzo, obično smanjuje nelagodnost u roku od nekoliko minuta. Takođe, soda bikarbona u ​​kombinaciji sa vodom izaziva podrigivanje, što vam pomaže protiv nadimanja i gasova.

Soda bikarbona kao lek za želudac – doziranje

Kada je u pitanju soda bikarbona kao lek za želudac, neko preporučeno doziranje izgleda ovako (napominjemo da je uvek najbolje da konsultujete lekara o preporučenoj dozi za vas):

Rastvorite 1/2 kašičice medicinske sode bikarbone u pola čaše vode. Starije osobe do 60 godina mogu da uzimaju i do 7 doza raspoređenih na minimalno 2 sata u periodu od 24 časa. Kod osoba koje su starije od 60 godina, može se uzeti do 3 doze tokom 24 sata. Soda bikarbona se ne preporučuje za decu mlađu od 6 godina.

Izbegavajte:

uzimanje više od 3,5 kašičice sode bikarbone u jednom danu

uzimanje više od 1,5 kašičice sode bikarbone dnevno ako imate preko 60 godina

uzimanje maksimalne doze više od dve nedelje

uzimanje doze kada vam je želudac previše pun, da bi se izbeglo pucanje želuca

pijenje rastvora sode bikarbone prebrzo, jer može da dovede do povećanja dijareje i gasova.

Previše sode bikarbone može uzrokovati povećanje proizvodnje kiseline i može da pogorša simptome. Takođe bi trebalo da proverite da li se soda bikarbona potpuno rastvorila pre upotrebe.

Budući da je soda bikarbona bogata natrijumom, ne treba je koristiti u većim dozama i duže vreme.

Soda bikarbona kao lek za želudac ili kao lek uopšte ne bi trebalo da se upotrebljava kod osoba koje imaju edem (otok), bolesti jetre, bubrega ili pate od hipertenzije (visokog krvnog pritiska).Dakle, soda bikarbona kao lek poseduje antimikrobna svojstva koja mogu da štite telo od infekcija, bilo bakterijskih ili gljivičnih. Upotreba sode bikarbone nije ograničena samo na zdravlje, ona se koristi u kuvanju i čišćenju, takođe.

