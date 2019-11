Stručnjaci upozoravaju: Starije osobe se „TRUJU“

Starije osobe se „truju“ jer su stariji isključeni iz kliničkih ispitivanja, upozorio je nedavno šef NHS (National Health Service).

Ser Munir Pirmohamed rekao je da stariji pacijenti često ne mogu da prerade jake tablete, ali da im se istovremeno može propisati između deset i 20 različitih vrsta lekova. On smatra da je to dovelo do rizika od neželjenih efekata kod međusobnog delovanja lekova.

„Većina lekova je testirana na mlađim osobama i testirana je na onima koji ne boluju od višestrukih bolesti“, rekao je on u odboru Doma lordova.

„Kada se koristi lek u dozvoljenoj dozi, često se „truju“ stariji zbog doza koje se koriste“, rekao je on.

To je uglavnom zato što kako osoba stari, bubrežna funkcija opada i tu je još prisutna i interakcije sa lekovima.

„Veoma je lako propisati lekove, ali teško je zaustaviti lekove. Kada neko uzima 15 lekova, veoma je teško odlučiti sa kojim treba prestati“, rekao je ser Munir, šef NHS-a i profesor molekularne i kliničke farmakologije na Univerzitetu Liverpul i dodao da je 6,5 odsto pacijenata u bolnicama primljeno zbog reakcija na lekove.

Profesor Majls Vitem iz Nacionalnog instituta za zdravstvena istraživanja, pozvao je na promenu propisa kako bi se osiguralo da kompanije za lekove uključuju starije osobe, kao i one koji uzimaju nekoliko lekova istovremeno, u svoja ispitivanja.

„Starije osobe su zanemarene u ovom slučaju. Osobe sa ozbiljnim srčanim problemima imaju uobičajenu starost od 85 godina, ali u kliničkim ispitivanjima prosečna starost je 65 godina i taj jaz je uobičajena pojava, bez obzira na bolest koja se posmatra. Dokazi koje dobijemo iz kliničkih ispitivanja zapravo u mnogim slučajevima nisu prikladni svrsi“, rekao je profesor Vitem.

(Daily Mail, N1)