Stručnjak otkrio šta znači ako svrbi „tamo dole“, svaka žena radi jednu stvar koja pravi katastrofu

Kod vaginalnih gljivičnih infekcija izazvanih Candidom albicans kao prvi simptom obično se javlja svrab vagine što je jedan od najneprijatnijih osećaja u intimnom području. Svrab vagine ometa dnevno funkcionisanje i utiče na psihološko i emotivno stanje žene. Tokom noći, kada se žena umiri, svrab postaje još izraženiji.

Zašto nastaje svrab vagine?

Postoji više uzroka zbog kojih nastaje svrab vagine, a najčešći uzroci su gljivične infekcije, nošenje neadekvatnog veša, prečesto i nepravilno održavanje higijene ili menopauza.

Gljivične infekcije

Kod vaginalnih gljivičnih infekcija izazvanih Candidom albicans kao prvi simptom obično se javlja svrab vagine. Ovaj svrab može biti vrlo intenzivan i neprijatan. Vaginalni sekret je gust, beo, obiman i iritira vaginalnu sluznicu. Gljivične infekcije se, po pravilu, javljaju kada dođe do disbalansa vaginalne flore-mikrobiote.

Ovo se dešava usled različitih stanja. Trudnoća, hormonske promene, upotreba oralnih kontraceptiva ili antibiotika narušavaju vaginalnu mikrobiotu čime se stvarju pogodni uslovi za rast i razvoj kandide.

Odeća

Pojedini sintetički materijali, kao i preuska odeća, mogu dovesti do lokalne iritacije zbog koje nastaje svrab vagine. Takođe, agresivna sredstva za pranje veša, praškovi i omekšivači kod osetljivih osoba mogu dovesti do svraba vagine. Slično se može desiti i prilikom upotrebe dnevnih ili običnih uložaka.

Pranje

Lokalna iritacija i svrab vagine se mogu javiti i ukoliko se koriste neadekvatna sredstva za vaginalno pranje. Sapuni visoke pH vrednosti menjanju vaginalnu mikrobiotu i mogu dovesti do isušivanja vaginalne sluznice.

Menopauza

Tokom menopauze dolazi do snižavanja nivoa estrogena i suvoće vaginalne sluznice. Kao što nas koža svrbi kada je suva, tako se i vaginalni svrab može pojaviti usled suvoće vagine.

Koliko traje svrab vagine?

Trajanje vaginalnog svraba prvenstveno zavisni od njegovog uzročnika. Svrab se može javiti usled infekcija ili iritacija.

Gljivična infekcija

Ukoliko je u pitanju gljivična infekcija, svrab je prisutan dok se infekcija ne izleči, odnosno dok se broj kolonija kandide ne smanji.

Iritacija

Svrab nastao usled iritacije – kontaktnog dermatitisa, može se spontano povući nakon nekoliko dana.

Simptomi vaginalnih infekcija

Pored svraba vagine, vaginalne infekcije se manifestuju i drugim simptomima, kao što su pojačan vaginalni sekret, crvenilo ili peckanje.

Pojačan sekret

Vaginalne infekcije se manifestuju promenom boje i konzistencije vaginalnog sekreta i ovo je najčešći razlog zbog koga žene posećuju ginekologe. Vaginalni sekret je normalna pojava kod svake žene. Međutim, kada dođe do vaginalne infekcije on se menja. Može biti sivkast ili beo, obilan, a često je praćen neprijatnim mirisom.

Crvenilo

Crvenilo vagine nastaje usled vaginalne infekcije ili iritacije i vidi se golim okom kao promena boje vulve i vaginalne sluznice. Može biti propraćeno i bolom i svrabom.

Peckanje

Peckanje je čest simptom urinarnih infekcija, kao i vaginalnih iritacija. Osećaj je neprijatan i frustrirajuć za većinu žena. Uzrok su najčešće bakterijske urogenitalne infekcije.

Kada posetiti lekara?

Ukoliko svrab ne prestaje i ne povlači se spontano nakon par dana, vreme je za posetu ginekologu koji će pregledom i ginekološkim brisevima utvrditi od čega svrab vagine zapravo potiče.

Kako se leči svrab vagine?

Lečenje vaginalnog svraba zavisi prvenstveno od njegovog uzročnika. Ukoliko je u pitanju gljivična infekcija, lečenje se sprovodi upotrebom antigljivičnih krema ili vaginaleta. Svrab se povlači vrlo brzo nakon primene ovih lekova (za dan ili dva). Problem može nastati jer gljivične infekcije imaju tendenciju upornog vraćanja, pa je potrebno uključiti i oralni vaginalni probiotik, kako bi se normalizovao sastav vaginalne flore-mikrobiote.

Kod svraba koji nastaje lokalnom iritacijom, potrebno je ukloniti uzročnika (deterdžent, omekšivač, sapun). Kao pomoćna sredstva za lečenje koriste se emolijentne, a u težim slučajevima i kortikosteroidne kreme.

Ukoliko svrab vagine nastaje kao posledica suvoće vagine i menopuaze, mogu se koristiti lokalne kreme na bazi estrogena, koje smanjuju vaginalnu suvoću.

Ipak, sva navedena stanja koja dovode do svraba vagine dovode i do neravnoteže vaginalne flore – mikrobiote. Kada na vaginalnoj sluznici nema dovoljno dobrih bakterija – laktobacila, dolazi do narušavanja pH vrednosti i razvoja infekcija. Oralni imunoprobiotski preparat Biota intima sadrži čak 6 različitih sojeva laktobacila, kao i dva snažna imunomodulatora – vitamin D i laktoferin. Ova kompleksna formulacija omogućava sprečavanje nastanka vaginalnih infekcija i svih neprijatnih simptoma – uključujući i vaginalni svrab.

Kako sprečiti da nastane svrab vagine?

Nošenje pamučnog donjeg rublja i njegovo redovno, dnevno menjanje.

Vaginalno područje održavati čistim i suvim

Pranje intimne regije toplom vodom ili ukoliko se koristi sapun, on treba biti određenih karakteristika i namenjen baš ovoj regiji (pH 4-5, biljni umirujući ekstrakti aloje, nevena, kamilice, pantenol, bez sulfata i parabena)

Ne nanositi mirisne kreme na intimno područje

Nakon toaleta, brisati se od napred ka nazad

Kontrolisati redovno nivoe šećera u krvi

Redovno posećivati ginekologa

Koristiti zaštitu prilikom odnosa

Ukoliko postoji suvoća vaginalne sluznice, koristiti vaginalne lubrikante prilikom odnosa

Koristiti vaginalni probiotik

Svrab vagine je simptom koji se ne može i ne treba ignorisati. Dok se svrab ne povuče, uzdržite se od češanja, jer ono može prouzrokovati dodatne probleme u vidu mikroranica i ogrebotina. Time se samo produžava vreme lečenja.

U osnovi nastanka vaginalnog svraba jeste poremećaj vaginalne flore. Dobre higijenske navike, često menjanje uložaka tokom menstruacije, nošenje pamučnog rublja, izbegavanje iritanasa i upotreba probiotika predstavljaju dobru osnovu za sprečavanje vaginalnih infekcija i svraba vagine.

