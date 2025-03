Sve više žena preko noći stavlja ovo ispod pokrivača, tvrde da je efikasno 100%

Oni koji su to probali uveravaju da je 100 odsto efikasana i istovremeno jeftina.

Zašto svako veče stavljaju sapun ispod čaršava?

Kao što kažu ljubitelji stavljanja sapuna pod čaršav, to je dobar način da se prevaziđu grčevi u listovima i da se dobro naspavate.

Da, ovo zvuči malo čudno, ali izgleda da sapun oslobađa mineral magnezijum dok spavate, za koji kažu da će ublažiti noćne grčeve u nogama. A za one koji pate od RLS-a (Sindrom nemirnih nogu), dr Mehmet Oz iz The Dr. Oz Show preporučuje da se stavi komad sapuna od lavande ispod čaršava dok spavate. Opuštajući miris lavande može vam olakšati simptome, tvrdi on, a prenosi thehealthy.com.

Ako i vas hvataju noću grčevi u nogama, isprobajte ovo rešenje. Važno je da svaki dan to radite.

