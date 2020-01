Svemoćna biljka rešava čak 18 tegoba

U nastavku pročitajte kako da upotrebite ren u službi zdravlja, rešićete se svih zdravstvenih problema

Ren je neizostavan dodatak raznim jelima, posebno uz masnu hranu jer pomaže da se lakše probavi.

Čisti organizam, ubrzava metabolizam, otklanja umor i kao namirnica se najviše preporučuje dijabetičarima.

Podstiče razvoj korisnih bakterija u crevima, a uništava bakterije dizenterije, salmonele, tuberkulozu, kao i mnoge gljivične infekcije.

Poboljšava probavu tako što stimuliše lučenje želučanih i crevnih sokova, žuči i enzima iz gušterače. Vrlo je delotvorno lekovito sredstvo koje čisti organizam, naročito pluća i jetru, bubrege, bešiku, grlo. Jača imunitet, pročišćava pluća i pomaže u borbi sa astmom, bronhitisom, hroničnog bronhitisa.

Gnojna upala desni

Pomešajte 50 grama sitno narendanog svežeg rena, 20 grama semena komorače i 20 grama mente.

Prelijte litrom 45-postotne rakije i ostavite da stoji tri meseca.

Procedite i sipajte u flašu.

Manju količinu razredite vodom i time ispirajte usta.

Leči reumu i artritis

Stavite sveže narendan ren u pamučnu tkaninu i stavite na bolno mesto tako da je platno u dodiru s kožom.

Sklonite oblogu kad osetite žarenje jer ren može da izazove plikove i opekotine na koži.

Pre i posle stavljanja obloga lagano namažite kožu maslinovim uljem.

Spušta visoku temperaturu

Kod zaraznih bolesti s povišenom temperaturom (groznica) možete isprobati ovaj narodni lek.

Naređajte ploške rena na konac, stavite oko vrata i držite nekoliko sati. Ren bi trebalo da izvuče toplotu.

Za disajne puteve

Deset grama narendanog rena prelijte s 2 dl prokuvale vode i ostavite poklopljeno da odstoji nekoliko minuta.

Procedite i pijte mlak čaj. Ovako ćete olakšati disanje i ublažiti upalne procese u disajnim putevima.

Ublažava kašalj

U sveže narendani ren dodajte malo jabukovog ili vinskog sirćeta i malo meda.

Nekoliko puta dnevno uzimajte po jednu kašičicu.

Ako želite pripremiti sirup treba vam i jedna kašika sveže narendanog rena, 1 kašika naseckanog luka, 5 kašika vode i 5 kašičica meda.

Pomešajte ren s medom, dodajte luk i vodu, te dobro promešajte.

Kratko prokuvajte pa ohladite i procedite u flašu.

Uzimajte nekoliko puta dnevno po jednu kašičicu.

Leči jaku glavobolje

Narodna medicina ren koristi i kao lek protiv jake glavobolje.

Na potiljak stavite kašu od narendanog rena i držite samo minut do dva kako ne bi došlo do iritiranja kože.

Nakon toga, namažite kožu maslinovim uljem.

Za srce i krvne sudove

Sastojci: 5 kašika soka od šargarepe, 5 kašika narendanog rena, 3 limuna i 2 čaše meda.

U med dodajte ren, limunov i sok od šargarepe, te dobro promešajte.

Čuvajte u tegli u frižideru i tokom dva meseca uzimajte po kašičicu smese tri puta dnevno, sat pre jela. Ova smesa pomoći će vam u jačanju srca i krvnih sudova.

Vino od rena za čir na želucu

50 grama narendanog rena ostavite osam dana u litri belog vina da odstoji.

Pijte dva puta dnevno po 1/8 litre, i to ujutro na prazan želudac i uveče.

Kurje oči

Napravite smesu od po 3 velike kašike izrendane rotkvice i korena rena.

Namažite jestivim uljem, preko toga nanesite smesu, umotajte u laneno platno i držite po 2 sata.

Tretman ponavljajte ujutro i naveče dok tegobe ne nestanu.

Diuretik

Namočite od 8 do 10 ploški rena u šolju belog vina i to popijte nakon 8 do 10 sati.

Ako ne možete da mokrite, narendajte ren, ispržite na maslacu i kao oblogu položite na predeo mokraćne bešike. Na taj način ćete pospešiti izlučivanje kamenca, mokraće i menstruacije.

Regulisanje menstruacije

2 kašike narendanog rena kuvajte u 250 ml crnog vina, te popijte tokom dana, raspoređeno na nekoliko doza.

Domaći sirup za kamen u žuči

U 1 kg meda dodajte oko 100 grama soka od crne rotkve (Raphanus sativus), 100 grama soka od limuna, 10 grama izrendanog korena rena i 50 grama samlevenog kima.

Uzimajte 3 puta dnevno po jednu kašiku.

Brže zarastanje rana

Za liječenje starih rana koje slabo zacjeljuju

Pomešajte 10% rena s pčelinjim medom, i to tako da se upotrebi sok od sveže narendanog rena ili njegova tinktura.

Ovaj prirodni lek pomaže kod zarastanja starih rana koje slabo zarastaju, naročito zanoktice i slične dugotrajne povrede koje se stalno gnoje.

Inhalacija za sinuse

U prokuvalu vodu stavite ren, prekriijte glavu peškirom i desetak minuta udišite paru pre spavanja. Ovom inhalacijom čiste se sinusi od gnoja, a ublažava se i bol.

Pomaže kod astme

Na laganoj vatri kuvajte 4 kašike narendanog rena pomešane s 2 dl) jabukovog sirćeta.

Kad omekša, procedite i dodajte istu količinu meda.

Vratite na vatru i kuvajte dok se smesa ne zgusne, a ostavite da se ohladi. Sipajte u teglu i čuvajte u frižideru.

Pomaže kod prehlade

Koren rena dugačak oko tri centimetra operite, ogulite i izrendajte, te stavite u teglu koju možete zatvoriti.

Dodate med i ostavite nekoliko sati zatvoreno.

Pomaže kod mršavljenja

Izmiksajte 125 grama rena.

Očistite tri limuna od semenki pa ih zajedno s korom izmiksajte i pomešajte s renom.

Dodajte tri kašike meda i dobro izmešajte.

Čuvajte u tegli u frižideru.

Uzimajte po jednu kašičicu dva puta dnevno uz obroke tokom tri nedelje.

foto: Shutterstock

Za bolje pamćenje

Pripremite 125 grama rena, 4 limuna, 3 kašike meda, 2 kašičice cimeta i komad đumbira od 2 cm.

U blender stavite ren, đumbir i limunov sok, te mešajte 2,3 minuta.

Dodajte med i cimet, te ponovo mešajte dok ne nastane sirup.

Uzimajte 1 kašiku dva puta dnevno pre obroka. Trajaće vam tri nedelje, a zatim napravite pauzu od nekoliko dana.