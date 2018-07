Svi ih pijemo, a gori su od – droge!

Da li znate koji vas lekovi mogu dovesti do zavisnosti, pa čak i do smrti? To je benzodiazepin – lek koji može da se dobije na recept i u malim dozama pomaže protiv anksioznosti i nesanice.

Dr Ana Lembke, vanredni profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Stanford, upozorava da se u Americi i svetu pažnja usmerava na borbu protiv droge, a problem sa lekovima na bazi benzodiazepina kao da se ne vidi.

U SAD je bilo drastičnih slučajeva zloupotrebe benzodiazepina od kojih su se neki završili smrtnim ishodom. Zdravstveni stručnjaci ukazuju na svu ozbiljnost ovog problema.

Između 1996. i 2013. godine, broj osoba u SAD koje su benzodiazepin koristile na recept, porastao je sa 8,1 na 13,5 miliona. Više od 1.100 ljudi umrlo je 1999. godine od prekomernog doziranja, a 2015. godine skoro 8.800.

Godine 2016. Američka agencija za hranu i lekove (FDA) propisala je obavezu da se na kutijama lekova koji sadrže opioide (benzodiazepin) napiše upozorenje na rizik od upotrebe.

Ovi lekovi pomažu kada se koriste umereno i kratko vreme, a rizici dolaze kada se lekovi koriste svakodnevno tridesetak dana ili kada se koriste prekomerne doze.

Novinari sajta www.webmd.com tražili su odgovore na neka pitanja o ovoj temi od dr Ane Lembke.

Šta je tačno benzodiazepin?

To je klasa lekova kao što su ksanak ili ksalol (alprazolam), klonopin (klonazepam), ativan (lorazepam), valijum, apaurin i bensedin (diazepam), leksaurin i leksilijum (bromazepam).

Iako se izdaju samo na recept, ljudi misle da nema rizika?

Ljudi precenjuju koristi i potcenjuju rizike od ovih lekova. Pacijenti mogu postati zavisni za svega nekoliko dana.

Kako ljudi umiru od ovih lekova?

Od prevelike doze ovih lekova dolazi do smanjenje disanja i pulsa, tako da se ljudi uspavaju i ne probude. Slično se dešava i sa drogama i opioidima.

Da li novi oblici benzodiazepina ulaze na nedozvoljeno tržište?

To je stvarno strašan problem. Ljudi koji postanu zavisni od ovih lekova i traže jače doze, preko interneta naručuju ilegalne benzodiazepine, sintetizovane u ilegalnim laboratorijama, i dobijaju ih na kućne adrese. Možete ih naručiti onlajn kao „istraživačke hemikalije“. To je postala unosna i opasna trgovina bez kontrole. U pitanju su veoma jaki preparati, tako da je čak i mala količina, nekoliko mikrograma, smrtonosna.

Šta se može učiniti?

Potrebno je mnogo napora na svim nivoima da bi se sprečila zloupotreba opoidnih lekova.

Upotreba ovih lekova treba da bude ograničena na najmanju dozu i u najkraći rok.

Analizom urina može se proveriti da li je neko kome je propisan lek taj lek dao ili prodao drugome, ili da li uzima prevelike doze.

Važno je da kroz uređenu proceduru lekovi pomognu „pravim pacijentima“, ali da se izbegne sticanje zavisnosti ili zloupotreba i distribucija drugim ljudima.

I lekari i pacijenti treba da se trude da se izbegne upotreba opioida (osim ako je neophodno) ili da se njihova upotreba svede na kratko vreme i male doze.

Treba se čuvati upotrebe benzodiazepina jer prilikom dugotrajne i prekomerne upotrebe, izazivaju zavisnost i štetu kao da su alkohol u pilulama,

Napomena

Navedeni lekovi na bazi benzodiazepina dostupni su pacijentima, ali i „običnim građanima“ i u našoj zemlji. Zvaničnici, lekari i mi (kao građani, roditelji i pacijenti) treba da sprečimo da dođe do njihove nedozvoljene upotrebe, izazivanja zavisnosti ili, što je najgore, do predoziranja.