Svi ovo koristimo, a kancerogeno je

Treba zabraniti plastiku i uvesti staklena pakovanja, predlažu stručnjaci.

Plastična ambalaža koja se koristi za gotova jela koja kupujemo po pekarama, restoranima ili marketima kancerogena je zato što sadrži opasnu materiju bisfenol A (BPA)!

Najopasnije je kada u te posude sipamo toplu hranu ili u njoj zagrevamo jelo u mikrotalasnoj Jovana Srejić, nutricionistkinja.

Uprkos tome što potrošači masovno koriste ove plastične kutije, Ministarstvo zaštite životne sredine za sada nije zabranilo njihovu upotrebu, kao što je slučaj sa papirom od kojeg se proizvode fiskalni računi. Pošto se ustanovilo da ta hartija sadrži otrovni bisfenol A, u Srbiji će od 1. jula biti zabranjeno njegovo korišćenje za izradu fiskalnih računa i slipova sa bankomata.

Međutim, prema rečima stručnjaka, osim u papiru, opasna materija se u velikoj količini nalazi i u plastičnoj ambalaži za hranu, limenkama, plastičnim čašama za jednokratnu upotrebu, posudama za mikrotalasnu pećnicu… I njih bi, kako kažu, trebalo što pre izbaciti iz upotrebe i zameniti staklom ili kartonom.

Nutricionistkinja Jovana Srejić kaže za Informer da se bisfenol A nalazi u većini plastičnih posuda za jednokratnu upotrebu. Najopasnija kombinacija je, kako napominje, što se te plastične posude za jelo stavljaju u mikrotalasnu pećnicu i podgrevaju.

– Najopasnije je kada u te posude sipamo toplu hranu ili u njoj zagrevamo jelo u mikrotalasnoj. Tada se velikom brzinom i veštačkim putem posuda zagreva na visokoj temperaturi i sve hemikalije isparavaju i vraćaju se nazad u hranu. Takvu hranu jedemo i direktno smo otrove uneli u organizam. Zagrevanjem ova materija postaje veoma štetna i smatra se da može biti jedan od uzročnika neplodnosti, karcinoma jetre, bubrega, testisa, problema sa štitastom žlezdom.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže za Informer da podržava svaku odluku da se materijali koji sadrže bisfenol A zamene nekim drugim sirovinama kao što je to učinjeno sa plastičnim kesama.

– To su odluke koje moraju da budu donete na nivou Vlade. Mi ćemo ih svakako pozdraviti i, eto, predložiti inicijativu da se tako nešto usvoji – kaže Vesić za Informer i dodaje:

– Odluka grada se odnosila samo na zabranu plastičnih kesa u maloprodaji, pošto je to u našoj nadležnosti.

Potpuna zabrana

Bisfenol A treba zabraniti i u plastičnim posudama za hranu, proizvodima od gume i PVC Goran Papović, NOPS

Šta je opasna supstanca bisfenol A

Bisfenol A se koristi u proizvodnji termalnih papira kao razvijač boje. On nije hemijski vezan za papir, tako da pri kontaktu sa kožom dolazi do njegovog oslobađanja i apsorpcije u kožu. Ova hemikalija se takođe koristi u proizvodnji polikarbonatne plastike, u epoksidnim smolama, kao unutrašnji premaz u konzervama za hranu i piće, ali i u mnogim drugim proizvodima poput CD i DVD diskova, matičnih ploča, boja i lakova. U kontaktu sa mastima i pod povišenom temperaturom može migrirati iz materijala, što može dovesti do kontaminacije masne hrane koja se nalazi u ambalaži koja sadrži bisfenol A.

Zabraniti plastiku

Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) Goran Papović smatra da je potrebno da sva kancergena plastika bude zamenjena nekim drugim materijalima.

– Dobra je vest da će od jula biti zabranjeno korišćenje papira koji u sebi sadrži kancerogeni bisfenol A. O tome smo pričali još pre par godina i ukazivali smo na štetnost po zdravlje i bezbednost potrošača, koji moraju biti na prvom mestu. Tako, pored papira, bisfenol A treba zabraniti i u raznim plastičnim ambalažama za hranu, proizvodima od gume i PVC… – naglašava Papović i dodaje da je inicijativa za zabranu kancerogene plastike podneta još pre dve godine, ali da se takva zabrana još nije usvojila.

(Informer, Alo)