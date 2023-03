Test od 3 sekunde otkriva povišen holesterol: Dovoljno je samo da pritisnete ovu tačku

Visok holesterol može da bude izuzetno opasan po zdravlje, a pogotovo za zdravlje krvnih sudova i srca i zato je jako važno da na vreme saznate da li je vaš holesterol povišen.

Ateroskleroza nastaje kao posledica povišenog holesterola i drugih materija na zidovima arterija. Ukoliko dođe do ateroskleroze, može da dođe i do smanjenog protoka krvi kroz arterije, ili da dođe do potpunog prekida protoka krvi.

Ukoliko sumnjate na problem sa povišenim holesterolom, dobro bi bilo da se javite svom lekaru koji će vas uputiti na dalje analize. Ipak, u međuvremenu, kod kuće možete da uradite jednostavan test.

U pitanju je test potkolenice, a doktorka Monika Vaserman, kaže da on može da vam pomogne da utvrdite da li imate visok nivo holesterola, ili čak koronarnu bolest srca zbog kao posledicu povećanog holesterola.

Šta je potrebno da uradite?

Nežno pritisnite potkolenicu jednim prstom. Ukoliko postoji vidljivo udubljenje, ili rupa na potkolenici, to ukazuje na to da je nivo holesterola previsok. Doktorka Vaserman dodaje da ovaj test pokazuje da je višak holesterola usporio protok krvi.

“Bledi nokti na nogama i utrnulost nogu i stopala takođe mogu da ukazuju na visok nivo holesterola. Naravno, najbolji način da saznate da li imate umeren ili visok nivo holesterola je da uradite test krvi”. otkrila je doktorka.

Kada imate visok holesterol, možete da uočite „arcus senilis“, što predstavlja prsten u oku oko zenice, upozorila je dr Vaserman.

