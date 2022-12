Trik da se za tren oka otarasite migrene, rešenje imate u svom kuhinjskom ormariću

Migrena predstavlja izuzetno jak bol, najčešće samo na jednoj strani glave, koji može biti praćen mučninom, povraćanjem, osetljivošću na svetlost i zvuk.

Bol je uglavnom pulsirajući i može se proširiti na drugu polovinu glave, ali i dalje ostaje izraženiji na polovini na kojoj se prvobitno pojavio.

Bol se obično pojačava fizičkom aktivnošću, pa se preporučuje mirovanje dok bol traje.

Migrene češće pogađaju žene. Takav bol je iscrpljujući, a ponekad analgetici ne deluju i jedini lek je odmor u mračnoj prostoriji.

Pre početka migrene, telo može signalizirati njen početak. U vidnom polju mogu se pojaviti crne rupe, svetlucave linije, zamagljen vid i drugi poremećaji. Ovaj fenomen se naziva aura i obično traje oko 30 minuta. Nakon toga se razvija glavobolja.

Ako patite od migrene, sigurni smo da ste spremni da uradite skoro sve da otklonite ili ga bar ublažite.

Da li ste pokušali da uklonite bol uz pomoć soli?

Kada koristite so za ublažavanje bolova, obavezno koristite so visokog kvaliteta kao što je himalajska kristalna so. To je najlekovitija so na svetu. Sadrži 84 minerala, elektrolita i elemenata, što je fascinantan broj s obzirom da je poznato samo 118 elemenata.

Ova so može da ublaži bol, ojača imuni sistem, poveća nivo energije, uravnoteži nivo serotonina u krvotoku, uravnoteži broj elektrolita u telu i još mnogo toga.

Osim što je efikasan, ovaj metod je i jednostavan. Samo uzmite čašu limunade sa visokom koncentracijom himalajske kristalne soli i popijte je. Deluje kao magija.

