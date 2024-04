Trnu vam prsti na rukama? Jedan uzrok je veoma opasan i može da bude znak pritajene bolesti

Nervi u telu zaduženi su za prenošenje poruka od i do vašeg mozga. Kada dođe do utrnulosti, obično je reč o sabijanju, oštećenju ili iritaciji nerava. Jedno od najčešćih stanja jeste utrnulost prstiju, delimični ili potpuni gubitak osećaja u prstima.

Može vam se desiti da izgubite osećaj u prstima ili čak celoj ruci, ako zaspite na njoj i tako nesvesno vršite pritisak na nerv, ali ovaj osećaj bi trebalo da nestane ubrzo nakon što promenite položaj. Ali, ako utrnulost ne prolazi ili se postepeno čak pogoršava, to može biti znak neotkrivenog stanja koji bi mogao da zahteva lečenje, piše Lepa i srećna.

Koji su mogući uzroci utrnulosti prstiju?

Sledeća stanja i oboljenja mogu izazvati trnjenje u prstima:

Sindrom karpalnog tunela

Simptomi ovog sindroma uključuju utrnulost pre svega u palcu, kažiprstu i srednjem prstu, trnce, osećaj pečenja, pa i bol. Do sindroma karpalnog tunela dolazi kada se medijalni nerv u ruci uklješti ili mu se promeni prirodni položaj, najčešće usled repetetivnih pokreta, kao što je korišćenje miša ili tastature računara. Simptomi se često pogoršavaju noću.

Cervikalna radikulopatija

Stanje poznato i kao „uklješten nerv“ dešava se kada vratni nerv na vrhu kičme postane sabijen. To može izazvati trnjenje i peckanje koje se spušta niz ruku. Najčešći uzroci ovog stanja su degenerativne promene na kostima povezane sa starenjem i hernijacija diska.

Dijabetes

Dijabetesna neuropatija može dovesti do oštećenja nerava u stopalima i šakama. Veruje se da blizu 50 odsto osoba sa dijabetesom doživi utrnulost, bol i slabost u stopalima i šakama.

Rejnoov sindrom

Ovo stanje izaziva trnjenje kada se male arterije u prstima zgrče ili postanu sužene. To oslabljuje cirkulaciju i snižava nivo kiseonika u nervima ruku, pa samim tim dolazi do trnjenja. Rejnoov sindrom može izazvati niska temperatura i emocionalni stres, a prsti tada mogu da poprime belu ili plavu boju. Ovo stanje može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Reumatoidni artritis

U pitanju je autoimuni poremećaj koji izaziva oticanje, osetljivost i bol zglobovima, a mogu se javiti i trnjenje, peckanje i osećaj pečenja u rukama. Obično su pogođene obe strane tela.

Uklještenje ulnarnog nerva

Ulnarni nerv spušta se niz ruku do malog prsta. Kada dođe do njegovog sabijanja, najčešće u predelu lakta, dolazi do utrnulosti koja se širi do prstiju na ruci. Ovo stanje je poznato kao sindrom kubitalnog tunela, a kod ovog stanja možda ćete primetiti bol na unutrašnjoj strani lakta.

Infekcije

Neke infekcije mogu izazvati utrnulost prstiju, a među njima su lajmska bolest, sifilis, HIV i lepra. Stanja koja utiču na krvne sudove ili nerve

Neka stanja koja utiču na vaše krvne sudove ili nerve mogu izazvati utrnulost prstiju. Među njima su:

amiloidoza

Gijan Bareov sindrom

multipla skleroza

Sjogrenova bolest

fibromijalgija

sindrom torakalnog otvora

moždani udar

Drugi uzroci

Neka druga stanja mogu izazvati utrnulost prstiju, utičući na cirkulaciju krvi ili na nerve. To može biti:

ganglijska cista

nedostatak vitamina B12

prelomi kostiju

neželjeni efekti lekova, kao što su lekovi za hemoterapiju

Kada treba potražiti lekarsku pomoć za utrnulost prstiju?

Ponekad peckanje i utrnulost mogu biti simptomi koji zahtevaju hitan pregled lekara, jer trnjenje može biti, između ostalog, simptom moždanog udara ili krvnog ugruška.

Ako se trnjenje javlja uz zbunjenost, teškoće sa disanjem, vrtoglavicu, iznenadnu slabost u ruci, licu ili nozi, naročito ako je na samo jednoj strani tela, iznenadnu tešku glavobolju, teškoće sa govorom, slabost ili paralizu ili probleme sa vidom, obavezno hitno idite kod lekara.

Ako se utrnulost javlja sama, ali se pojavljuje često i remeti vaše dnevne aktivnosti, posetite lekara što pre. Na osnovu simptoma, lekar će vas uputiti na dalje analize kako bi se otkrio tačan uzrok trnjenja u prstima, a na osnovu kojih će kasnije eventualno moći da vam da i terapiju.

Kako sprečiti trnjenje u prstima i mikro povrede nerava?

Ako radite za računarom ili imate puno ponavljajućih pokreta koji bi mogli da ugroze nerve, ovo je odlična prevencija:

vodite računa o pravilnom držanju

svakih 30-60 minuta napravite kratku pauzu

istežite mišiće da smanjite pritisak na nerve

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.