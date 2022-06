Tumor nestao kod svih pacijenata koji su dobili lek: „Ovo se nikad nije desilo“

Novi lek protiv tumora rektuma, ako je suditi po studiji objavljenoj pre par dana u uglednom medicinskom časopisu The New England Journal of Medicine, pokazao je dosad neviđene rezultate.

Very proud of our study published in @NEJM. 100% clinical complete response with dostarlimab alone in mismatch repair-deficient locally advanced #RectalCancer. No radiation or surgery! @ASCO #ASCO22 @MSKCancerCenter https://t.co/sZypoHBtj7 — Andrea Cercek (@AndreaCercek) June 5, 2022

U studiji je novi imunoterapijski lek, nazvan dostarlimab, dobilo 12 pacijenata s poodmaklim tumorom rektuma. Kod svih 12 pacijenata tumor je nestao, pri čemu nije bilo nikakvih nuspojava, pokazala je studija.

Prema studiji, pacijenti su primali dostarlimab svake tri nedelje u periodu od šest meseci. Novi lek razvio je Tesaro, američka biotehnološka kompanija koju je farmaceutski gigant GlaxoSmithKline 2019. godine kupio za 5.1 milijardi dolara.

Dr. Luis A. Diaz Jr., koautor studije, u razgovoru za Njujork Tajms rekao je da veruje „kako se ovakvo što prvi put dogodilo u istoriji istraživanja tumora“.

Fantastičan rezultat, ali potreban je oprez

Naučnici i lekari nastavili su da prate stanje svih 12 pacijenata mesecima nakon terapije i rezultat je bio fantastičan: nijedan pregled ni pola godine nakon primanja leka nije pokazao znakove da se tumor vratio. Od primanja leka nijedan od pacijenata nije išao ni na hemoradioterapiju ni na operaciju uklanjanja tumora, objavio je onkološki centar Memorial Sloan Kettering.

Ipak, treba imati na umu da se studija sprovedena na samo 12 pacijenata ne može smatrati konačnom istinom zbog malog uzorka, što znači da treba sprovesti studije na znatno većem broju ispitanika kako bi se potvrdila efikasnost i sigurnost ovog potencijalno revolucionarnog leka.

„Ovo daje razlog za veliki optimizam“

Uprkos tome, onkolog dr. Hana Sanof iz Centra Lineberger rekla je da rezultati ove studije „daju razloga za veliki optimizam“.

„Ako imunoterapija može da posluži kao lek za tumor rektuma, to znači da pacijenti više neće morati da prihvataju kompromise kako bi bili izlečeni“, napisala je Sanof za New England Journal of Medicine

Ipak, Sanof dodaje da se „vrlo malo zna o tome da li je klinički odgovor na dostarlimab jednak izlečenju“.

„Onkolozi sanjaju o ovakvim rezultatima“

Dr. Andrea Cercek, onkolog u centru Memorial Sloan Kettering i koautorka studije, komentarisala je istorijske rezultate istraživanja u razgovoru za CNN i priznala da lekari nisu očekivali takav uspeh.

„Ovako nešto nismo nikad ranije videli. Onkolozi sanjaju o ovakvim rezultatima“, rekla je Cercek.

Cercek navodi da dostarlimab „otključava prirodni imunološki sistem tela i omogućava mu da se bori s tumorom“, dodavši da taj lek deluje na specifične ćelije raka kojima nedostaje gen koji im pak omogućava da poprave sopstveni DNK, što na kraju vodi do mutacija.

„Kad dajemo imunoterapijski lek kao što je dostarlimab, imunološki sistem može da vidi ćelije tumora i reši ih se. Ono što je toliko fascinantno je da je novi lek eliminisao rak, tumor je naprosto nestao“, rekla je dr. Cercek.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.