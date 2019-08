Ulje kanabisa: istine i zablude

Prodaja ekstrakta kanabisa kanabidiola (CBD) otprilike se udvostručila u poslednje dve godine u Velikoj Britaniji. Ali neki su zabrinuti da CBD proizvodi nisu baš ono što se tvrdi da jesu.

Pored pouzdanih prodavaca, rapidni rast industrije privukao je „CBD kauboje“ – oportuniste koji pokušavaju da zarade na brzaka – prema rečima Marka Rejndersa, predsednika Evropskog udruženja industrije konoplje.

U kanabisu mogu da se nađu dva glavna jedinjenja – CBD i THC (tetrahidrokanabinol). Za razliku od THC-a, CBD je legalan, od njega ne možete da se naduvate i lako je dostupan u tržnim centrima i preko interneta.

Trenutno se procenjuje da u Velikoj Britaniji postoji četvrt miliona redovnih korisnika, koji se služe CBD-om da, između ostalog, poboljšaju opšte zdravlje, smanje anksioznost, probleme sa spavanjem i hronične bolove.

CBD može često da se nađe u obliku ulja koje se stavlja pod jezik ili u e-tečnostima za vapovanje.

Uz pomamu koju podgrevaju javne ličnosti poput Kim Kardašijan, koja je u aprilu organizovala darivanje za bebu tematski posvećenu CBD-u, on je našao mesto u raznim proizvodima, od balzama za usne do humusa, od kapućina do mineralne vode.

U skorašnjem izveštaju tela industrije po imenu Centar za medicinski kanabis naslepo je testirano 30 proizvoda koji se reklamiraju kao CBD, kupljeni u tržnim centrima i preko interneta. Pokazalo se da je gotovo polovina njih (45 odsto) u sebi sadržala merljive nivoe THC-a, što ih čini tehnički ilegalnim u Velikoj Britaniji.

Istraživači su u sedam proizvoda pronašli i prisustvo rastvarača dihlormetana, koji može da izazove zviždanje u plućima i nestanak daha, u nivoima iznad granica bezbednosti hrane.

Neki CBD proizvodi sadrže i veoma malo sastojaka koji se reklamiraju.

Jedan uzorak, kupljen u lancu apoteka u tržnom centru, u sebi nije sadržao nimalo CBD-a, a prodavao se za više od 50 funti. Samo 38 odsto testiranih proizvoda sadržalo je količinu CBD-a 10 odsto u okviru količine koja se reklamirala na bočici.

Ne postoji zakonska obaveza da se ovi proizvodi testiraju, mada neke kompanije tvrde da oni prolaze strogi režim provere.

Profesorka Sorša O’Salivan, sa Univerziteta u Notingemu, preporučuje kupcima da traže brendove koji mogu da prilože sertifikat analize svojih proizvoda.

Šarlota Kaldvel postala je zagovornica slobodnog pristupa medicinskom kanabisu (koji sadrži i CBD i THC) nakon što je imala problema da ga nabavi za sina Bilija, koji pati od teškog oblika epilepsije. Ona je lansirala vlastitu liniju proizvoda koji sadrže samo CBD, po imenu Biliz Bad, da bi ga povukla kad se zabrinula da ne može precizno da garantuje šta se u njima nalazi.

Ona veruje da je bila „naivna“ i želi da CBD proizvodi budu bolje istraženi i jasnije regulisani.

Sem ukoliko proizvodi nisu licencirani kao lekovi, prodavci ne smeju eksplicitno da tvrde da su dobri po vaše zdravlje.

Uprkos tome, sve više i više ljudi u Velikoj Britaniji traži CBD proizvode verujući da će im ovi pomoći kod anksioznosti, problema sa spavanjem i bolova.

Šarlota Kaldvel kaže da ju je kontaktiralo „stotine, možda hiljade“ pacijenata povodom uzimanja CBD-a – u nekim slučajevima zbog teških i ozbiljnih zdravstvenih stanja.

Pretraživanje Instagrama iznedrilo je tvrdnju za tvrdnjom prodavaca i promotera CBD proizvoda – da ublažavaju bolove, da popravljaju raspoloženje i da čak mogu da budu „solidna alternativa antidepresivima“.

Regulatorna agencija za lekove i zdravstvene proizvode britanske vlade kontaktirala je 180 dobavljača od 2016. godine zbog zabrinutosti da iznose neautorizovane zdravstvene tvrdnje u vezi sa CBD-om.

Da bi mogli da iznose zdravstvene tvrdnje, proizvođači moraju da licenciraju proizvode preko Evropske agencije za lekove.

Samo je epidioleks, lek zasnovan na CBD-u koji se koristi za sprečavanje epileptičnih napada, otpočeo ovaj proces. On je blizu da dobije licencu i već se prepisuje pacijentima Nacionalne zdravstvene službe (NHS) – od marta njih 80 – kao neodobreni lek.

Nacionalni institut za izuzetnost zdravlja i nege (NICE), takođe procenjuje epidioleksovu kliničku efikasnost i isplativost za dva oblika epilepsije – sindrome Dravet i Lenoks-Gastaut. On će doneti odluku o tome da li, jednom kad dobije licencu, lek treba najnormalnije da se prepisuje u okviru NHS-a.

NHS ne preporučuje CBD ni za jedno drugo stanje.

Kakvi su dokazi?

Onlajn, „CBD se reklamira za mnoge nedaće za koje nije proučavan“, prema pregledu sa Univerziteta u Notingemu, objavljenom u februaru. A za one za koje je proučavan kod ljudi „obično postoje slabi ili veoma slabi dokazi“, uz naglašeni izuzetak epileptičnih napada.

Postoje pre-klinički dokazi da CBD može da umanji bol i upalne procese kod miševa, ali to nije potvrđeno za ljude. Testovi na ljudima sprovedeni do sada imali su male uzorke, proizvevši vrlo oprečne rezultate.

Pospanost je poznata nuspojava, tako da bi CBD mogao da pomogne kad su u pitanju problemi sa spavanjem.

Što se anksioznosti tiče, postoje neki dokazi iz testova u kontrolisanim uslovima da može da bude efikasan u dozama od oko 300 miligrama odjednom. U tržnim centrima, proizvod koji sadrži 250 miligrama u čitavoj bočici košta oko 50 funti.

Ove studije bavile su se lečenjem kratkoročnih simptoma pred događaje koji izazivaju anksioznost kao što je nastup u javnosti. Dnevna upotreba CBD-a za kontrolisanje stalnih simptoma anksioznosti nije proučavana.

A opet, pretraga na Guglu vrlo brzo pronalazi internet stranice koje predlažu odustajanje od prepisanih lekova za anksioznost u korist CBD ulja.

Postoji i zabrinutost da se potkradaju čak i neobaveznije mušterije.

Profesorka O’Salivan ističe da najnoviji proizvodi kao što su CBD kapućino i sladoled, koji se često prodaju po visokim cenama, imaju u sebi toliko malo CBD-a da prosto „ne postoji mogućnost da će imati bilo kakvo biološko dejstvo.“

Ovo, kaže ona, može dovesti do toga da ljudima bude previše naplaćeno, dok prodavci iskorišćavaju njegovu reputaciju blagorodnog dejstva da bi podigli cene.

A što se tiče pitanja da li CBD može da se ispostavi kao melem za vrtoglavi raspon stanja kao što se tvrdi, ona kaže da bi „budućnost mogla da izgleda veoma drugačije“.

Postoje rani obećavajući znaci za neka stanja, ali se, za sada, potrošačima preporučuje da bolje postupaju oprezno, urade istraživanje i sačekaju više dokaza.

(BBC na srpskom)