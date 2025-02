Uobičajeni uzroci grčeva u nogama i kako ih sprečiti

Neočekivane kontrakcije mišića su normalne i uglavnom bezopasne, ali često izazivaju jak bol.

Svi smo bar jednom u životu osetili grč u nogama. Ponekad se dešavaju u najgorim mogućim situacijama: kada ležite u krevetu ili trčite, a taj osećaj uboda je nepodnošljiv. Ako postanu česte, mogu biti iritantnije, pa čak i pokvariti vaš trening ili rutinu spavanja. Svi grčevi u nogama su neočekivane kontrakcije mišića koje traju nekoliko sekundi ili minuta. Kada se to dogodi, pokušajte da lagano istegnete mišić. Međutim, kod hroničnih grčeva ipak treba znati uzrok kako biste posetili lekara i započeli odgovarajuću terapiju.

1. Dehidracija

Profesionalni i rekreativni sportisti se stalno bore sa grčevima, posebno u letnjim mesecima, na vrućini kada ne unose dovoljno izgubljene tečnosti, objašnjava Mark D. Peterson, fizioterapeut.

Mada u teoriji, ono što se verovatno dešava jeste da nedostatak tečnosti dovodi do toga da nervni završeci postanu osetljivi, a samim tim dolazi do kontrakcija u prostoru oko ovih nerava, što dovodi do pritiska na završetke. Po toplom vremenu i tokom vežbanja znojenjem gubimo velike količine tečnosti iz organizma, koju je potrebno odmah nadoknaditi.

2. Nedostatak minerala

Znojenje takođe uzrokuje da telo gubi elektrolite, što takođe uzrokuje grčeve mišića. Isto tako, nedostatak minerala kao što su kalcijum, kalijum, magnezijum ili natrijum. Pored banana, slatkog krompira, spanaća, jogurta i orašastih plodova, minerale možemo nadoknaditi manjim količinama sportskih napitaka. Sve je vrlo dostupno, pa je vreme da ove namirnice dodate u svoju svakodnevnu ishranu.

3. Trudnoća

Grčevi mišića kod trudnica su uobičajeni u poslednjem tromesečju.

To se dešava zato što su nedostaci magnezijuma i kalijuma normalni tokom uznapredovale trudnoće, napominje dr. Peterson

Zato pijete puno vode i razgovarajte sa svojim lekarom o uzimanju suplemenata magnezijuma.

4. Intenzivne obuke

Kada se odlučite za vežbe trčanja za maraton ili dugu vožnju biciklom, vaše telo se ne navikne odmah na novi intenzitet treninga i kretanja.

Kad god se tokom novih vežbi pojave grčevi, to je znak da radite nešto previše ili prebrzo, ističe fizioterapeut. Počnite polako sa novim treningom i svaki dan povećavajte intenzitet kako bi telo imalo vremena da se navikne.

5. Slabost

Grčevi se često dešavaju kada ste preumorni. Ako ne pijete dovoljno vode ili se telo nije dovoljno oporavilo od poslednjeg treninga, mišići mogu biti u lošem stanju,

Umorni mišići gube više hranljivih materija nego što koriste, pa telo ne može da funkcioniše kako treba, objasnio je dr Peterson

Česta posledica umora su i grčevi koji se javljaju noću.

6. Stojeći i sedeći

Mišići su tu da se kreću i odmaraju, tako da ako sedite ili stojite ceo dan, možda ćete kasnije osetiti grčeve. Dugotrajno stajanje može doprineti umoru mišića i izazvati grčeve. Dugo sedenje može izazvati „slom“ mišićnog rada jer mišićna vlakna postaju hiperaktivna. Kada su mišići „uključeni“ i ne mogu da se opuste, najverovatnije ćete doživeti grčeve. Kada dugo stojite, ponekad sedite, a ako često sedite – ustanite, prošetajte minut za svakih 45 minuta sedenja.

7. Lekovi

Diuretici i lekovi za krvni pritisak mogu izazvati grčeve jer povećavaju izlučivanje soli i tečnosti iz tela. Takođe, neki lekovi za osteoporozu, astmu i bol mogu smanjiti proizvodnju nekih hormona ili povećati gubitak vitamina i minerala. U tom slučaju razgovarajte sa svojim lekarom o promeni vrste leka.

8. Multipla skleroza

Grčevi u nogama su takođe jedan od simptoma multiple skleroze. Pacijenti često osećaju trzanje i grčeve mišića. Neki osećaju slabost mišića u ovim trenucima, dok drugi osećaju grčeve i bol.

9. Osteoartritis

Ova bolest često izaziva bol i neprijatnost u zglobovima, a nisu isključeni ni trzaji i grčevi mišića. Grčevi su povezani sa osteoporozom kičme, što može dovesti do oštećenja i pogoršanja nerava.

10. Hipotireoza

Oboleli proizvode premale količine hormona štitne žlezde i s vremenom taj nedostatak oštećuje nerve koji šalju signale od mozga i kičme prema rukama i nogama. Te osobe osećaju tupost u mišićima, a ponekad i grčeve u nogama.

(Ordinacija.hr)

