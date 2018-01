Uticaj alkohola na decu i mlade – razorniji nego što mislite

Veliki broj roditelja ne zna na koji način da objasni svom detetu šta konsumiranje alkohola u određenim situacijama znači, kada je to u redu, a kada ne, kolika je štetnost alkohola za mlad organizam. Takav vid razgovora sa detetom još je teži za roditelje koji i sami piju, pogotovu ako ih je dete već videlo u alkoholisanom stanju.

Takođe, postoji velika razlika u mišljenjima kada bi trebalo razgovarati sa detetom o štetnosti alkohola, pa mnogi roditelji zakasne sa razgovorom. Deca u proseku prvi put probaju alkohol u četrnaestoj godini i većina to uradi sa društvom, mimo znanja roditelja, tokom neke proslave ili rođendana. Neke ankete iz Amerike pokazale su da je 43% dece starosti od 11 do 15 godina već probalo alkohol. U odnosu na godine pre 2011. to je poboljšanje, možda ne baš veliko, ali dovoljno za optimizam.

Negativan uticaj alkohola na decu, sem mamurluka, vrtoglavice, povreda od pada i povraćanja, može biti impulsivno – agresivno ponašanje, nezaštićeni seksualni odnos sa nepoznatom osobom, kao i ugrožavanje bezbednosti u saobraćaju, bilo kao pešak bilo kao vozač. Danas smo svi svedoci teških saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom u kojima su učestvovale mlade osobe koje tek što su dobile vozačku dozvolu.

Lekari ukazuju na to da je alkohol toksin koji oštećuje organe, a tela dece se razvijaju i nisu u stanju da apsorbuju i metabolizuju alkohol, naročito ne u velikim količinama. Savet roditeljima je da sa decom razgovaraju o štetnosti alkohola kada dete ima 10 godina. Iako mnogi smatraju da je to isuviše rano, ankete pokazuju da dete sa sedam godina može prepoznati šta je pijanstvo, kao i razliku između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja.

Uticaj roditelja u ranoj mladosti na decu veći je nego što i sami roditelji misle. Takođe, kada deca dođu u tinejdžerske godine, roditelji i tada imaju uticaj pa se savetuje da budu uporni u savetovanju dece o štetnosi alkohola. Razgovor sa decom prvenstveno treba da bude iskren. Treba im lepo objasniti šta znači popiti jedno pivo ili čašu vina uz ručak, a šta znači preterivanje. Pokazati im po potrebi na internetu snimke ili slike osoba u alkoholisanom stanju i kako alkohol ima negativan uticaj. Treba im pokazati i slike ponatih ljudi koji su u alkoholisanom stanju kako im takve osobe ne bi bile uzor u životu. Objasniti im kako alkohol različito utiče na ljude (bes, smeh, plač, pospanost, agresivnost…), kao i da se mnogi kasnije ne sećaju svojih dela i postupaka.

Deca sa napunjenih 14 i 15 godina pod većim su uticajem društva nego roditelja. Do tada oni treba već da imaju izgrađen stav i mišljenje o alkoholu, bez obzira na to kakvo ih društvo okružuje. Roditelji deci mogu izneti činjenice i savetovati ih da izbegnu alkohol jer im je nepotreban u životu. Hoće li ih deca poslušati – zavisi od njihove upornosti i istrajnosti, a kasnije u životu će se pokazati hoće li im ta deca biti zahvalna zbog toga, pa to znanje preneti na buduće generacije.