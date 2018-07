Uvrnuće i upala testisa

Uvrnuće testisa je jedno od hitnih stanja u urologiji. Javlja se najčešće kod mlađih muškaraca, starih od 12 do 20 godina. Retko se javlja u prvoj godini života. Učestalost je jedan slučaj na 4.000 muškaraca do 25. godine života.

Pacijent se žali na nagli nastanak bola i otok u jednom od testisa. Najčešće ga bol probudi u toku noći, a širi se obično ka preponi i donjem delu trbuha, neretko praćen mučninom i povraćanjem. S obzirom na to, ako je u pitanju desni testis, može se pogrešno protumačiti da je reč o upali slepog creva.

Smatra se da je uzrok uvrtanja testisa nagla kontrakcija tzv. kremasteričnog mišića, koji se nalazi u predelu unutrašnje strane butane, što dovodi do uvrtanja vrpce kojom krv dolazi u testis, tako da testis ostaje bez krvi. Uvrtanje testisa može biti nepotpuno, kada do „odvrtanja“ dolazi posle nekoliko minuta do nekoliko sati, i potpuno, kada dođe do potpunog prekida dotoka krvi u testis.

Osobu sa znacima bolesti treba hitno uputiti lekaru koji treba da postavi pravilnu dijagnozu. Ona se postavlja pažljivim pregledom spoljnog polnog organa. Pošto osoba trpi jake bolove, vrlo često ne sarađuje sa lekarom. Najčešće se ovo stanje shvata kao upala testisa i bolesnik se vraća kući s lekovima, a tako je dragoceno vreme izgubljeno. Upala testisa javlja se najčešće kod seksualno aktivnih osoba, a uvrtanje testisa kod osoba u adolescentnom dobu.

Lečenje je najčešće hirurško: testis se „odvrne“ i fiksira za kožu skrotalne kese. Preporučuje se da se istovremeno fiksira i drugi testis, koji nije zahvaćen ovom promenom, jer se smatra da i drugi testis može biti zahvaćen naknadno. Hirurški se mora reagovati u roku od šest sati od nastanka simtoma; u suprotnom, preti vađenje izumrlog testisa.

Roditeljima se savetuje da dete, čim se požali, hitno odvedu u bolnicu, gde će ga videti lekar specijalista i pravovremeno mu pružiti pomoć.