Vakcinacija: pitanja i odgovori stručnjaka?

Vakcinacija u detinjstvu štiti decu od raznih ozbiljnih ili potencijalno fatalnih bolesti, uključujući: tuberkulozu, difteriju, male boginje, ovčije boginje, dečiju paralizu i veliki kašalj. Ako vam ove bolesti zvuče neobično – ili čak niste čuli za njih – to je zato što su vakcine zadnjih decenija obavile svoj posao. Dok se vakciniacija u našoj zemlji (i drugim zemljama, kako razvijenim tako i manje razvijenim) nije obavljala redovno, gorepomenute bolesti su harale i odnosile veliki broj žrtava, a sada ih skoro nema.

Ipak, često se roditelji pitaju o prednostima i rizicima vakcinacije u detinjstvu. pa navodimo prave odgovora stručnjaka sa „Klinike Mejo“ na uobičajena pitanja o vakcinama:

Da li je prirodni imunitet bolji od vakcinacije?

Prirodna infekcija (kada „preležimo“ neku bolest) može da pruži bolji imunitet od vakcinacije – ali postoje ozbiljni rizici i moguće komplikacije.

Na primer, prirodna infekcija varičelom (ovčije boginje) može dovesti do pneumonije (zapaljenje pluća). Prirodni polio infekcija može izazvati trajno paralizu. Zaušake mogu dovesti do gluvoće. Prirodna haemofilus influenzca tip B može dovesti do trajnog oštećenja mozga. Vakcinacija može pomoći u sprečavanju ovih bolesti i potencijalno ozbiljnih komplikacija.

Da li vakcine izazvaju autizam?

Vakcine ne izazivaju autizam. Uprkos mnogim kontroverzama, istraživači nisu pronašli vezu između vakcine i autizma.

Pre više godina pometnju je izazvala jedna nepotpuna studija u koj se pominjala eventualna veza jedne vrste vakcina i autizma. Međutim, ta studija je povučena tokom debate jer se pokazalo mnogo manjkavosti tokom istraživanja tako da nikada nije zvanično potvrđena niti usvojena.

Više novijih istraživanja pokazalo je da se autizam kod dece veoma retko pojavljuje, a da je učestalost jednaka kako kod vakcinisane tako i kod nevakcinisane dece.

Da li su nuspojave vakcinacije opasne?

Svaka vakcina i svaki lek mogu izazvati neka neželjena dejstva. Obično su ovi neželjeni efekti mali – kratkotrajno blago povišenje temperature ili bol na mestu uboda. Neke vakcine mogu izazvati privremenu glavobolju, zamor ili gubitak apetita. Retko, dete može da doživeti alergijsku reakciju ili neurološke sporedne efekte, kao što je utrnulost. Iako ovi retki neželjeni efekti obično izazivaju zabrinutost, rizici da vakcine uzrokuju ozbiljne povrede ili smrt izuzetno su mali. Prednosti dobijanja vakcine mnogo su veće od mogućih neželjenih efekata za skoro svu decu.

Naravno, vakcine se ne daju deci koja su alergična na određene komponente vakcine. Isto tako, ako se kod nekog dete razviju burne reakcije na određene vakcine, dalje doze vakcine se ne daju. Dok je dete bolesno i ima visoku temperaturu, vakcinacija se odlaže.

Zašto se vakcine daju tako rano, dok su deca mala?

Vakcinacijom dece sprečavaju se bolesti koje se najčešće javljaju kada su deca mala i kada je rizik od komplikacija najveći. Zato se vakcina daje deci vrlo rano, a neke se daju ubrzo nakon rođenja. Ako se vakcina odgodi dok dete ne bude starije, to bi moglo biti prekasno (dete u međuvremenu može da se inficira i ozbiljno razboli).

Da li je u redu da se biraju vakcine?

U principu, preskakanje neke vakcine nije dobra ideja. To može ostaviti vaše dete ranjivo na potencijalno ozbiljne bolesti koje bi se inače mogle izbeći. I razmislite o ovome: za neku decu – uključujući i onu koja ne mogu da dobiju neke vakcine iz medicinskih razloga – jedina zaštita da se spreči bolest jeste imunitet osoba oko njih (koje su vakcinisane). Ako većina dece u jednom okruženju (u nekoj grupi) nije vakcinisana (nije izvršena imunizacija), onda su veći rizici da se neko dete razboli i prenese infekcije i na vakcinisanu i na nevakcinisanu decu, što može ponovo postati zajednička pretnja komplikacijama.

Ako imate rezerve prema pojedinim vakcinama, prodiskutujte o svojim zabrinutostima sa lekarom svog deteta (koji je stručan i školovan za to) a ne sa nekim ko je o vakcini negde čuo ili pročitao (kratak nečiji članak ili žutu štampu).

Ako vaše dete zaostaje za rasporedom standardnih termina za vakcinaciju, pitajte lekara o dopunskoj imunizaciji.