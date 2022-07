Vaša jetra je u nevolji, ako primetite ova tri simptoma HITNO se javite lekaru

Vaša jetra obavlja preko 500 osnovnih poslova i dobra briga o njoj je ključna za produktivan život. Oštećenje jetre može dovesti do raznih teških zdravstvenih problema.

Ako sumnjate da imate oštećenje jetre, neophodno je da što pre potražite medicinsku pomoć, a lekar Tomi Mičel otkriva pet znakova da možda imate oštećenje jetre.

Jetra je vitalni organ odgovoran za različite esencijalne funkcije, uključujući filtriranje toksina iz krvotoka i proizvodnju žuči za pomoć varenju. Nažalost, jetra je takođe podložna raznim bolestima i stanjima koja mogu izazvati ozbiljna oštećenja.

Zato je toliko važno da slušate znakove upozorenja da je vaša jetra u nevolji. Uobičajeni simptomi bolesti jetre su umor, mučnina, žuta boja kože ili očiju (žutica), tamni urin i bol u gornjem desnom delu stomaka, prenosi B92.net.

Ako osetite bilo koji od ovih simptoma, morate da posetite lekara što je pre moguće za procenu i lečenje. Sa ranom dijagnozom i terapijom, mnogi oblici bolesti jetre se mogu efikasno upravljati, tako da nemojte čekati da dobijete pomoć ako sumnjate da nešto nije u redu.

Prema dr Mičelu, „Postoji mnogo različitih načina na koje može doći do oštećenja jetre. Jedan od najčešćih uzroka je prekomerna konzumacija alkohola. Kada jetra prerađuje alkohol, proizvodi toksični nusproizvod koji se zove acetaldehid.

Ova supstanca može oštetiti jetru ćelije, što dovodi do upale i ožiljaka.Oštećenje jetre takođe može biti uzrokovano virusnim infekcijama kao što su hepatitis C i hepatitis B. Ovi virusi napadaju zdrave ćelije jetre i izazivaju upalu. Drugi uzroci oštećenja jetre uključuju određene lekove, hemikalije i autoimune bolesti.

„Bez lečenja, oštećenje jetre može dovesti do ciroze, stanja u kojem jetra ne može pravilno da funkcioniše. Ciroza može biti fatalna. Stoga je od suštinskog značaja da budete svesni znakova i simptoma oštećenja jetre i potražite medicinsku pomoć ako osetite bilo kakve simptome“, kaže dr Mičel za Eat This Not That.

