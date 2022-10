Važno upozorenje lekara: Ova loša navika najčešći je uzrok preuranjene smrti

Iako je teško pretpostaviti zašto, mnogi ljudi skloni su lošim životnim navikama čak iako su svesni rizika i činjenica da su one loše po zdravlje. U tu kategoriju spadaju oni koji konzumiraju cigarete, a kako piše popularni magazin Eat This, Not That upravo je on najčešći uzrok preuranjene smrti.

Lekar Bajo Kari-Vinčel tvrdi da je konzumiranje duvana glavni krivac za preuranjenu smrt u Sjedinjenim Američkim Državama.

„Duvan značajno povećava rizik od srčanih bolesti, raka i infekcija tako što oštećuje srce i krvne sudove i na kraju smanjuje dotok krvi u vaše organe. Prema podacima CDC-a, životni vek pušača je čak deset godina kraći od životnog veka nepušača. Ako pre 40. godine prestanete da konzumirate duvan, smanjićete rizik od bolesti uzrokovanih pušenjem za otprilike 90 posto“, naveo je lekar.

Visoki pritisak

Na drugom mestu najčešćih uzroka je visoki pritisak, navodi Svetska zdravstvena organizacija. „Višak kilograma u kombinaciji s hroničnim bolestima takođe može povećati rizik od preuranjene smrti. Zbog holesterola može doći do srčanog ili moždanog udara“, naglašava lekar.

Dalje na spisku se još nalaze i smrt povezana s trudnoćom jer oko 50 tisuća žena godišnje umre prilikom porođaja. A na listi je i rak.

„Morate istražiti istoriju bolesti svoje porodice kako biste znali postoji li mogućnost da ga genetski nasledite. Obavezno redovno idite na preglede i pokušajte da vodite zdrav život. Izbegavajte konzumiranje duvana, alkohola i nezdrave hrane. Budite fizički aktivni što više možete“, zaključio je lekar.

