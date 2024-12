Verovatno ste ceo život pogrešno merili krvni pritisak: Ovako ćete dobiti tačne rezultate

Istraživači iz Johns Hopkins Medicine objasnili su da tačna očitavanja krvnog pritiska zavise od pravilnog postavljanja ruku, i mnogi pacijenti i lekari to pogrešno shvataju. Otkrili su da određene pozicije odgovaraju drastičnom povećanju sistolnog pritiska, piše Njujork post.

Sistolni pritisak meri pritisak u arterijama dok srce kuca i predstavlja prvi i veći broj u očitavanju krvnog pritiska. Dijastolni pritisak, ili pritisak u arterijama između otkucaja srca, je najniži broj u očitavanju. U studiji, koja je objavljena u ponedeljak u časopisu JAMA Internal Medicine, istraživači su uporedili očitavanja krvnog pritiska kod 133 odrasle osobe koje su držale ruke u tri različita položaja, odmarale je u krilu, odmarale ruku na prostirci i stavili da visi pored sebe.

Istraživački tim je otkrio da kada su učesnici imali ruke obešene sa strane, njihov sistolni krvni pritisak bio je viši za 6,5 poena, a dijastolni za 4,4 poena. Podržava krug precenjen sistolni pritisak za 3,9 poena i dijastolni pritisak za 4 poena. Dr. Tami Brejdi, pedijatrijski epidemiolog i medicinski direktor Programa za pedijatrijsku hipertenziju u dečijem centru Džons Hopkins, bila je iznenađena nalazima.

Napomenula je da razlike u krvnom pritisku mogu dovesti do pogrešne dijagnoze hipertenzije i do prepisivanja lekova koji im nisu potrebni, što može izazvati neželjene neželjene efekte. „Jedna od mojih nada je da će ovo pomoći da se pacijenti informišu o tome kako da to sami urade, a takođe i da kažu svom lekaru na pravi način. Pacijenti moraju biti osnaženi da budu sigurni da su njihova očitavanja krvnog pritiska tačna“, rekao je Brejdi.

Preporučeni položaj Američkog udruženja za srce za precizno merenje krvnog pritiska je sa stopalima na podu, leđima oslonjenim na naslon, rukama na površini i manžetnom postavljenom na sredini srca. Organizacija takođe apeluje na pacijente da izbegavaju duvan, kofein i vežbanje u roku od 30 minuta pre merenja krvnog pritiska. Normalan krvni pritisak se definiše kao manji od 120 sistolnog pritiska i manji od 80 dijastolnog.

Faza 1 visokog krvnog pritiska je kada je sistolni pritisak 130 do 139 ili dijastolni 80 do 89. Faza 2 hipertenzije je sistolni krvni pritisak od 140 ili više i dijastolni pritisak od 90 ili više. Nekoliko tačaka može uticati na dijagnozu, a vrsta manžetne koja se koristi za merenje krvnog pritiska može biti podjednako važna kao i položaj ruke. Odvojeno istraživanje objavljeno prošle godine otkrilo je da standardne ili „obične“ narukvice krvnog pritiska daju „značajno netačna“ očitavanja za pacijente kojima je potrebna drugačija veličina, naročito za one kojima su potrebne veće narukvice.

Preporučljivo je koristiti manžetnu koja najbolje odgovara ruci osobe, ali stručnjaci su otkrili da medicinski radnici najčešće koriste manžetnu srednje veličine. Ovo su obično jedine veličine za merenje krvnog pritiska kod kuće. Za one kojima je krvni pritisak previsok, stručnjaci predlažu redovno vežbanje, hranljivu ishranu, održavanje zdrave težine i prestanak pušenja.

(Večernji list)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com