Više od 90 posto ljudi nosi ‘uspavani virus’

Više od 90 posto svetske populacije nosi virus Varicella zoster, ili VZV, koji uzrokuje varičele, a koji leži uspavan u njihovom nervnom sistemu. Većina ljudi virus dobije kada dobije varičele u dečjoj dobi.

Za otprilike trećinu ovih ljudi isti će se virus ponovo aktivirati godinama kasnije i uzrokovati herpes zoster. Dok je većina ljudi upoznata s bolnim osipom koji VZV uzrokuje kod herpesa, malo ko zna da se može pojaviti široki spektar drugih komplikacija čak i bez vidljivih kožnih simptoma, prenosi N1.

Među najtežim je moždani udar, posebno ishemijski moždani udar, koji se događa kada je dotok krvi u mozak ograničen sužavanjem arterija ili blokiran ugruškom, piše Science Alert.

Osobe s herpesom zosterom imaju približno 80 posto veći rizik od moždanog udara od onih bez te bolesti, a taj rizik ostaje povišen do godinu dana nakon što se osip povuče. Rizik od moždanog udara gotovo je udvostručen za one s osipom na licu, a utrostručen za one mlađe od 40 godina.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.