Visok holesterol je najlakše primetiti na očima: Na ove tri promene obratite pažnju

Iako ga često koristimo u negativnom kontekstu, holesterol je veoma važan za biohemijske procese u organizmu.

Holesterol je potreban da bi telo normalno funkcionisalo, ali prevelike količine uključuju kardiovaskularne rizike, koji su u populaciji izraženi u prilično velikom postotku. Smatra se da bi uredna vrednost holesterola trebala da bude manja od 5 mmol/L, piše Dalamatisnki.hr.

Poznavanje karakteristika i posledica holesterola ključno je za održavanje celokupnog zdravlja i smanjenje rizika od ozbiljnih bolesti poput bolesti srca. Osim simptoma poput ubrzanog rada srca i bolova u vratu i potiljku, ovo su tri znaka visokog holesterola koja bi se mogla pojaviti na vašim očima:

Ksantelazma

Kad je reč o najčešćim oblicima pokazatelja holesterola, ksantelazma (lat. xanthelasma palpebrarum) se posebno ističe, piše Miror. Reč je o žućkastim tvorevinama na kapcima, koje su zapravo naslage masti i holesterola, a rezultat su nakupljanja holesterola ispod kože.

Ove promene na očima mekane su na dodir i ne bole, ali se mogu s vremenom povećati i proširiti na više mesta. Obično nije ozbiljno i uklanja se samo iz estetskih razloga, no jasan je znak upozorenja da bi trebalo da pripazite na svoju ishranu i način života. Izbegavajte pušenje, ograničite konzumiranje alkohola, smanjite unos zasićenih masti i koristite, u dogovoru s lekarom, medikamente za snižavanje holesterola.

Arkus senilis

Arkus senilis rožnice takođe može biti znak visokog holesterola, uglavnom kod osoba mlađih od 45 godina. Reč je o stvaranju plavog, belog ili svetlosivog prstena na rožnjači oka. Stanje može da započne na vrhu ili dnu rožnjače, ali će s vremenom formirati pun prsten. Ovo stanje lako je uočljivo jer će krug imati jasno izraženu oštru ivicu, a unutrašnjost će biti zamagljena. Iako stručnjaci povezuju ovu promenu na očima sa povišenim holesterolom, arkus rožnjače može da bude i samo posledica starenja.

Ipak, analiza krvi pokazaće ako imate visoki holesterol, a u tom slučaju prepisaće vam određene lekove i ishranu, kao i program vežbanja za snižavanje holesterola u krvi. Ovo stanje takođe ne izaziva bol ni slabljenje vida, no do sada nije utvrđeno da bi smanjenim unosom masnoća moglo doći do povlačenja arkusa senilisa. Stoga, bolje sprečite promene koje bi vam mogle stvarati neprijatnost na očima.

Okluzija retinalne vene

Okluzija retinalne vene nastaje kao posledica začepljenja krvnih sudova koji hrane mrežnjaču, što može dovesti do zamagljenog vida ili trajnog oštećenja, pa čak i gubitka vida. Kod ovog stanja blokira se dotok krvi u mrežnjaču, čime joj se ne pruža kiseonik pa ona ne može da šalje vizuelne informacije u mozak. Ta blokada uzrokuje krvarenje i tada nastaju otoci. Osim gubitka vida, mogu se javiti i male crne tačke ili linije u oku.

