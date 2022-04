Voda sa limunom: Koje sve koristi naše telo ima od nje i zašto je ujutru posebno značajna?

Verovatno ste čuli je voda si limunom izuzetno popularna danas. Ovaj dodatak vodi dodaje ukus, ali da li je i zdravije?

Malo naučnih istraživanja je urađeno posebno o vodi sa limunom, ali postoje istraživanja o prednostima limuna i vode odvojeno. Evo načina na koje vaše telo može da ima koristi od vode sa limunom:

Hidratacija

Voda je najbolji napitak za hidrataciju, ali mnogi je ne piju dovoljno. Dodavanje limuna poboljšava ukus vode, što može da vam pomogne da je pijete više.

Dobar je izvor vitamina C

Agrumi poput limuna su bogati vitaminom C, primarnim antioksidansom koji pomaže u zaštiti ćelija od oštećenja slobodnih radikala. Iako limun nije na vrhu liste citrusa sa visokim sadržajem vitamina C, oni su njegov dalje dobar izvor. Sok od jednog limuna obezbeđuje oko 18,6 miligrama vitamina C. Preporučena dnevna količina za odrasle je 65 do 90 miligrama.

Kvalitet kože

Vitamin C koji se nalazi u limunu može da pomogne u smanjenju bora na koži i oštećenja od sunca. Ako vaša koža izgubi vlagu, postaje suva i sklona borama.

Pomaže varenje

Neki ljudi piju vodu sa limunom kao dnevni jutarnji laksativ kako bi sprečili zatvor. Pijenje tople vode sa limunom kada se probudite može da pomogne vašem sistemu za varenje da se pokrene.

Kamen u bubregu

Limunska kiselina u limunu mogla bi da pomogne u sprečavanju kamena u bubregu. Citrat, komponenta limunske kiseline, čini urin manje kiselim. Ako pijete vodu sa limunom, ne dobijate samo citrat, već i vodu koja vam je potrebna da sprečite ili izbacite kamenje, piše Healthline.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.