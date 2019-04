Vreba vas trenutno NAJJAČI alergen

Sugrađani koji pate od alergija, naročito oni kojima smeta polen breze, moraće u narednih nedelju, dve dana posebno da obrate pažnju jer je broj polenovih zrnaca ove biljke trenutno tri do četiri puta veći od graničnih vrednosti.

– Breza je u periodu emitovanja polena drveća najveći alergen i trenutno je njena koncentracija u crvenoj, najjačoj zoni na skali alergena. Već je prisutan i polen oraha, jasena, vrbe, duda… Zbog toga se mogu javiti unakrsne reakcije više alergena što može pogoršati kliničku sliku osoba koji imaju problema sa polenom – kaže Mirjana Mitrović Josipović, koordinator za praćenje alergena u Agenciji za zaštitu životne sredine.

Cvetovi voćki nisu alergeni jer cveće oprašuju pčele, a ne vetar. Samo one biljke koje se oprašuju vetrom su alergeni. Znači behar nije alergen

U prekograničnim vrednostima je i polen oraha. On je i do pet puta veći od dozvoljenih vrednosti, ali nije tako jak alergen kao breza.

– Mnogi smatraju i da su cvetovi voćki alergeni što nije tačno. Cveće oprašuju pčele, a ne vetar. Samo one biljke koje se oprašuju vetrom su alergeni. Oni se nalaze u vazduhu i to udišemo. Znači behar nije alergen, dok polen koji prenosi vetar jeste. A polen breze vetar može da prenese i do 100 kilometara – objašnjava Mirjana Mitrović Josipović.

Breze u Beogradu ima, ali ona ne obrazuje šumu, poput bukve i četinara. Postoje pojedinačna stabla ili manje grupice njih na gotovo svim izletištima.

Breze ima na Adi Ciganliji, Košutnjaku, na Avali, ali i kod Kvantaške pijace, u Mladenovcu, na Kosmaju…

Alergija koja iscrpljuje organizam

Polenska alergija iscrpljuje organizam. Ljudi koji je imaju žale se na kijavicu, zapušen nos ili curenje iz nosa, svrab i suzenje očiju…

Zbog toga se preporučuje da oni koji pate od alergije, ako je moguće, ne izlaze u prepodnevnim satima kada je sunčano i ima blagog vetra jer su tada najveće koncentracije alergena. Po dolasku kući trebalo bi da operu kosu, češće menjaju posteljinu i veš ne suše napolju, jer kada je vlažan sakuplja još više polenovih zrna.

Kada je koncentracija alergena visoka, preporučuje se odlazak kod lekara i korišćenje lekova koji će smanjiti ili sprečiti alergijske reakcije organizma.

