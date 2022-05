Vrlo jednostavan test prstima otkriva rizik od raka pluća

Rak pluća je jedan od najrasprostranjenijih rakova na svetskom nivou. Kao i kod svakog oblika bolesti, što se ranije dijagnostikuje, to bolje.

Test prstiju sa „dijamantskim razmakom“, poznat i kao Šamrotov test prozora, mogao bi vam pomoći da rano uočite rak pluća . To uključuje spajanje noktiju da vidite da li postoji prostor u obliku dijamanta između vaših zanoktica.

Ako ne postoji, to ukazuje na savijanje prsta. Vrhovi prstiju se uvećavaju, a nokti postaju izuzetno zakrivljeni od napred ka nazad. Iskrivljeni prsti su simptom bolesti, često srca ili pluća koje uzrokuju hronično nizak nivo kiseonika u krvi Ovo je uobičajen simptom raka pluća, koji se javlja kod više od 35 odsto ljudi sa tom bolešću, prema Cancer Research UK.

Vredi napomenuti da savijanjr prstiju ne znači nužno da definitivno imate rak pluća – i postoji mnogo razloga zašto se vaši prsti mogu ponašati na ovaj način. To može biti rezultat mnogih stanja, poput cistične fibroze, bolesti srca, Kronove bolesti, drugih karcinoma ili je nasledno.

Ali karcinom pluća je odgovoran za oko 80 do 90 odsto slučajeva krivljenja nokta. Ako imate ovu pojavu, važno je isključiti rak, pa se obratite svom lekaru što je pre moguće da biste utvrdili uzrok.

Kako uraditi test

Spojite nokte kažiprsta jedan uz drugi. Potražite mali prostor u obliku dijamanta između zanoktica, kroz koji prolazi svetlost. Ako nema mesta, a nokti se dodiruju, to je znak krivljenja prsta. Krajevi prstiju mogu biti veći nego obično, a nokti zakrivljeni.

Smatra se da je krivljenje prstiju uzrokovano povećanim protokom krvi u predelu prstiju. To dovodi do nakupljanja tečnosti u mekim tkivima na krajevima prstiju – ali nije sasvim jasno zašto se to dešava.

Promene na noktima se dešavaju u fazama. Osnova nokta postaje mekana, a koža pored nokatnog ležišta postaje sjajna pre nego što nokti počnu da se savijaju više od normalnog.

Jedna baka je opisala kako joj je dijagnostikovan rak pluća nakon što je primetila da su joj nokti postali zakrivljeni.

Džin Tejlor je odbacila svoje „ružne“ nokte kao ništa drugo do estetski problem, da bi joj kasnije bio dijagnostifikovan rak pluća. Ona je pozvala ljude da urade test dijamantskog razmaka prstiju kako bi ljudi mogli rano da detektuju opasno oboljenje.

Nažalost, rak pluća se često dijagnostikuje kasno jer obično ne izaziva primetne simptome dok se ne proširi kroz pluća ili u druge delove tela. To znači da se za mnoge ljude rak već proširio kada im se dijagnostikuje.

Međutim, vredi napomenuti da stope preživljavanja mogu uveliko varirati, u zavisnosti od toga koliko se rak proširio u vreme postavljanja dijagnoze – rana dijagnoza može da napravi veliku razliku.

Koji su drugi simptomi raka pluća?

Nemaju svi ljudi sa karcinomom pluća udarce prstima kao simptom. Ostali znaci na koje treba obratiti pažnju su:

Većinu vremena imate kašalj

Promena kašlja koji imate dugo vremena

Kratak dah

Kašljanje sluzi koja ima znakove krvi

Bolovi u grudima ili ramenima

Gubitak apetita

Umor

Gubitak težine

