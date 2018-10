Zamena lekara za pacijenta može biti – FATALNA

Odnos između stalnog lekara i pacijenta veoma je bitan. Dobar odnos i razumevanje odabranog lekara za pacijenta znači sigurnost i poverenje.

U prilog ovom stavu ide novo istraživanje iz Amerike koje u saopštenju navodi da zamena odabranog lekara kod pacijenata može pogoršati zdravstveno stanje, pa čak i povećati rizik za preranu smrt. Podaci istraživanja odnose se na dnevnu promenu lekara (od intervencije u prijemnoj ambulanti ili hitnoj pomoći do hospitalizacije u bolnici). Ovakve zamene lekara u Americi su česte, i to na mesečnom nivou, dok se kod nas to ređe dešava, ali su zamene ipak prisutne.

Istraživanje je analiziralo podatke 231.000 pacijenata iz 10 bolnica u Americi. Većina pacijenata (96%) bili su muškarci prosečne starosti od 66 godina, dok je prosečna hospitalizacija bila samo 3 dana. Nešto više od 2% pacijenata je umrlo u bolnici, 10 u roku od mesec dana posle otpusta, dok je 15% umrlo 3 meseca nakon otpusta iz bolnice.

Svaka smrt i rizik za smrtnost bili su znatno veći kod pacijenata koji su u navedenim periodima menjali lekare u odnosu na one koji nisu.

Istraživanje nije utvrdilo razloge povećanja rizika za smrtnost, ali se pretpostavlja da se podaci i informacije o brizi prema pacijentu neadekvano prenose sa jednog lekara na drugog, pa su propusti i greške mogući. Međutim, zabrinjavajući podataka je veliki broj umrlih nakon otpusta iz bolnice. Navodi se da bi tu porodica trebalo da preuzme aktivno učešće u tretmanima i umanji izloženost riziku od smrti.

Savetuje se da porodica sazna više o tretmanima svog voljenog kao i kako mu pomoći na najbolji mogući način, kako u bolnici tako i kod kuće. Porodica najbolje poznaje pacijenta i ona može u znatnoj meri umanjiti rizik od smrti jer se često dešava da pacijent i ne zna da mu je lekar zamenjen.

Takođe, ako sam pacijent i njegova porodica aktivno učestvuju u nastavku terapije nakon promene lekara i uvide da se lečenje odvija po planu prethodnog lekara ili čak bolje, onda razloga za brigu i nema.

Ipak, na kraju posle svega navedenog kaže se da je najbolje za svakoga da ima svog izabranog lekara i da uspostavi najbolji odnos sa njim.