Ovo je najčešće oboljenje muškaraca

Zapaljenje prostate (prostatitis) je najčešće urološko oboljenje muškaraca mlađih od 50 godina i na trećem mestu po učestalosti u muškaraca starijih od 50 godina posle dobroćudnog uvećanja prostate i raka prostate.

Radi se o upali prostate koja je, ako je akutna, najčešće izazvana bakterijom Escherichia coli (65%-80%), zatim slede Pseudomonas Aeruginosa, Seratia, Klebsiella i Enterobacter Aerogenes.

Subakutni i hronični prostatitis najčešće izaziva klamidija (Chlamydia trachomatis), prema nekim procenama u 56% slučajeva, a zatim ureaplazma (Ureaplasma urealyticum), oko 8% obolelih. Kandida je retko uzrok prostatitisa.

Klasična podela prostatitisa:

akutni bakterijski prostatiits

hronični bakterijski prostatitis

nebakterijski prostatitis

asimptomatski inflamatorini prostatitis

Mehanizam nastanka upale prostate: dolazi do refluksa (povraćaja) mokraće i mogućih bakterija u prostatične kanaliće (intraprostatični duktalni refluks). To se javlja kada dođe do infekcije mokraćnih puteva, akutnog zapaljenja pasemenika, kateterizacije mokraćne bešike, operacija kroz izvodni mokraćni kanal, neuroloških poremećaja bešike itd.

Simptomi akutnog bakterijskog prostatitisa su akutni nastanak bola praćen učestalim mokrenjem, otežanim mokrenjem sa tankim mlazom mokraće koji se prekida u toku mokrenja, a povremeno može da nastane nemogućnost mokrenja (urinarna retencija), kao i povišena telesna temperatura. Bolesnik se takođe žali na bol u međici (perineum) i na bol iznad preponske kosti. Takođe, može imati bol u spoljnim genitalijama. Sve je to praćeno opštim simptomima u vidu povišene telesne temperature, drhtavice, slabosti, muke i povraćanja. Ovi simptomi variraju od bolesnika do bolesnika.

Hronični bakterijski prostatitis ima slične simptome kao akutni, ali manje dramatične, bez povišene telesne temperature. Bolesnici mogu da budu asimptomatični između akutnih epizoda i uvek nam daju podatke o ponavljajućim infekcijama urinarnog trakta.

Nebakterijski prostatitis ili sindrom hroničnog karličnog (pelvičnog) bola karakteriše bol koji je najčešće lokalizovan u međici, predelu iznad preponske kosti, penisu, a može biti prisutan i u testisima, u predelu prepona i u donjem delu leđa. Često je prisutan i bol za vreme i posle ejakulacije. Bolesnici se žale na učestalo mokrenje, otežano mokrenje, slabiji mlaz mokraće koji se često prekida. Opisana je i pojava erektilne disfunkcije, ali ovaj simptom nije patognomoničan za ovaj sindrom. Ukoliko ovi simptomi (sindrom) traju duže od tri meseca, bolest postaje hronična.

Asimptomatski inflamatorni prostatitis ne daje nikakve simptome. Bolesnici boluju ili od adenoma prostate, imaju povišen PSA, ili imaju rak prostate. Postojanje prostatičnog zapaljenja otkriva nam mikroskopski pregled prostatičnog sekreta, sperme, zatim pregled prostatičnog tkiva posle operacije adenoma prostate ili biopsije raka prostate.

Srodni članci:

Uključite se u diskusiju o problemima s prostatom.