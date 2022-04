Zaustavlja obilna krvarenja, jača srce – ova biljka ima mnoga lekovita dejstva (video)

Biljka rusomača se smatra jako lekovitom, a nadzemni deo biljke je vrlo efikasan za žensko zdravlje.

Rusomača zaustavlja obilna krvarenja, sprečava pojavu krvi u mokraći, ublažava bolne menstruacije, pomaže kod upale bešike… Postoji pregršt lekovitih dejstava ove biljke.

Jedna studija sporovedena na ženama koje imaju obilna krvarenja pokazala je zavidan efekat rusomače. Naime, formirane su dve grupe žena i jedna grupa je dobijala kapsule sa ekstraktom rusomače, dok je druga imala placebo efekat.

Na kraju studije uočeno značajno smanjenje krvarenja kod prve grupe žena.

Ova biljka takođe jača matericu i pomaže u oporavku nakon porođaja. Korisna je i ženama koje ulaze u menopauzu jer jača srčani mišić, snižava krvni pritisak i odlična je kod proširenih vena.

Rusomača ima lekovita svojstva kada se priprema kao čaj, kupka, obloga, u obliku tinkture ili suvog ekstrakta u kapsulama, a pošto je jestiva, njeni listovi mogu se dodati u salatu.

Recept za tinkturu:

Pripremite 100 grama nadzemnog dela rusomače, iseckajte i stavite u teglu. Sve to prelijte jakom domaćom rakijom i ostavite da stoji dve do tri nedelje. Nakon toga procedite i držite u čistoj staklenoj ambalaži. Pijte tri puta dnevno jednu do dve kašičice koje ćete razmutiti u čaši vode.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.