Zbogom proširenim venama: Postoji prirodni način za ublažavanje ovih tegoba

Proširene vene obično nisu opasne, ali mogu izazvati nelagodnost i estetske probleme. To su otečene, uvrnute vene koje se nalaze neposredno ispod kože, najčešće na nogama. Nastaju usled slabosti venskih zidova i zalistaka, a uzroci mogu biti različiti, od genetike i starosti do trudnoće i viška telesne težine do dugotrajnog sedenja ili stajanja.

Među prirodnim preparatima koji se koriste za ublažavanje simptoma proširenih vena izdvaja se ulje čempresa. Zbog svojih antiinflamatornih i stimulativnih svojstava, pomaže u smanjenju otoka i podstiče cirkulaciju.

Za pripremu smeše za masažu preporučuje se sledeće:

5 kapi esencijalnog ulja čempresa

1 kašika baznog ulja (npr. bademovo, maslinovo ili kokosovo)

Dobro izmešanu smešu naneti na noge i kružnim pokretima nežno masirati, od stopala ka butinama, prateći prirodni pravac toka venske krvi. Ova vrsta masaže može pomoći i kod osećaja teških i umornih nogu i blagotvorno deluje kod blažih oblika otoka.

Dodatne preporuke za prevenciju i ublažavanje

Pored primene biljnih ulja poput čempresa ili lavande, postoji nekoliko efikasnih načina za sprečavanje i ublažavanje proširenih vena:

Fizička aktivnost: Redovno hodanje, plivanje i vežbe koje aktiviraju noge poboljšavaju cirkulaciju i jačaju zidove vena.

Podizanje nogu: Posle napora ili dok se odmarate, podizanje nogu iznad nivoa srca može pomoći u smanjenju otoka.

Kompresijske čarape: Kao što preporučuje lekar, nošenje ovih čarapa može da smanji bol i otok, posebno ako stojite ili sedite duže vreme.

Izbegavanje dugotrajnog stajanja/sedenja: Redovne kratke šetnje, istezanje i pomeranje nogu su važni u prevenciji.

Zdrava ishrana sa manje soli: Hrana sa visokim sadržajem soli podstiče zadržavanje tečnosti i može da pogorša simptome.

Ograničavanje kofeina i nikotina: Ove supstance mogu uticati na krvne sudove i dodatno pogoršati stanje vena.

(Index.hr)

