Ako vam se auto pregreje, ovo nikako ne radite, iako biste to prvo uradili!

Mnogi se odlučuju da auto zaustave i ugase ga u nadi da će to rešiti problem temperature, ali to je pogrešno razmišljanje.

Letnje temperature su pred nama, a kao što ljudima nije prijatno da gore na suncu, ni naši automobili nisu najsrećniji zbog toga, posebno kada su upaljeni i dugo se voze ili stoje u nekoj gužvi na putu.

Mnogi vozači primetili su da im se leti češće pregreva auto, te se uspaniče kada primete kazaljku za temperaturu kako prelazi na crveni deo. Tada u strahu prave greške koje im nisu od pomoći.

Naime, mnogi se odlučuju da auto zaustave i ugase ga u nadi da će to rešiti problem temperature, ali to je pogrešno razmišljanje. Tada prestaje cirkulacija rashladne tečnosti, pa dolazi do još više temperature, koja može dovesti do oštećenja motora. To posebno važi za turbo motore jer se turbina hladi uljem, a radi na visokoj temperaturi.

Iz tog razloga veoma je bitno znati cake koje privremeno mogu da reše problem pregrevanja motora, koje nisu prijatne za vozače, ali svakako olakšavaju rad vašem automobilu.

Najbolje je da zaustavite automobil, izbacite ga u ler i isključite klimu. Ostavite ga da radi tako neko vreme i on će se ohladiti. Dok čekate da se to dogodi, izađite iz automobila da se ne biste i vi bez razloga kuvali.

Ukoliko zaustavljanje automobila u trenutku nije moguće, odgovarajuće rešenje je i da umesto klime uključite grejanje na najjače. Topao vazduh iz motora izlaziće u kabinu, te će motor početi da se hladi, a da vama ne bi bilo loše od temperature, savetujemo vam da otvorite širom prozore i uživate u cirkulaciji svežeg vazduha

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.