Imate li ovo dugme u automobilu? Mnogi ne znaju za njega, a može da olakša vožnju

Vožnja zimi daleko je opasnija nego u drugim razdobljima u godini kada temperature padnu. Jedan od najvećih problema je vidljivost jer kiša i magla postaju sve češća pojava na putu, piše The Sun.

Zbog lošeg vremena i zamagljenih prozora teško je videti automobile s upaljenim svetlima. Međutim, pokušaj razaznavanja parkiranih automobila u mraku tokom zime još je problematičniji.

Ali postoji malo poznata stvar na mnogim automobilima koja će pomoći, a radi se o jednom prekidaču koji bi vozaču mogao spasiti život.

This is a dipped headlight symbol.

You’ll need to turn your light switch to this setting this morning because of the fog.

Do not rely on daytime running lights & sidelights. #RoadSafety pic.twitter.com/VH32fwj3q9

