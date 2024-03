Mehaničar savetuje: Ako vam se upali ova lampica na autu, vreme je da ga prodate

U novom videu, dugogodišnji automehaničar Skoti Kilmer detaljno objašnjava kada je vreme da se pozdravite sa svojim automobilom.

Stručnjak za automobile savetuje vozačima da ozbiljno razmisle o promeni vozila ako im se na kontrolnoj tabli pojavi jedan određeni znak upozorenja.

Prema Kilmeru, prvi znak upozorenja je problem sa menjačem. Ako postoji problem u tom polju, na instrument tabli će se upaliti lampica ‘check engine’.

