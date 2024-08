Mobilni su im zadnji na pameti: Ovih 10 predmeta najčešće se krade iz automobila

Nova studija otkrila je stvari koje su najčešće kradene iz vozila 2023. godine i pokazala da je jedan jeftini predmet privukao više pažnje lopova nego mobilni telefoni, piše Ekspres.

One Sure Insurance upozorilo je vozače da uvek sakriju jednu stvar pre nego što ostave automobil bez nadzora, rekavši da je veća verovatnoća da će to izazvati kriminalce nego pametni telefon.

Prema studiji kompanije, koristeći podatke Kancelarije za nacionalnu statistiku (ONS), naočare za sunce su jedan od najčešće ukradenih predmeta iz vozila, čineći osam odsto svih krađa automobila u 2023.

Portparol One Sure Insurancea naglasio je važnost skrivanja malih predmeta kao što su naočare za sunce kako bi se sprečilo da lopovi budu u iskušenju.

„Naočare su lični predmet koji će vozači najverovatnije ostaviti u automobilu kada izađu. Naše istraživanje pokazuje koliko je važno ne ostavljati naočare za sunce ili naočare u vozilima jer to ne samo da ugrožava vaše stvari, već i bezbednost. samog automobila“, savetovali su stručnjaci.

Šta se najčešće krade iz automobila?

Istraživanje je pokazalo da su dragocenosti bile najčešće ukradene stvari iz vozila u 2023. godini, u 35 odsto slučajeva. Međutim, veoma značajnih 21 odsto činile su krađe delova spoljašnje opreme, kao što su alu felne koje nisu opremljene posebnim navojima i koje se lako mogu prodati.

Registarske tablice su takođe često meta kriminalaca, jer se lako mogu ukloniti i instalirati da bi se sakrio identitet ukradenih vozila ili izbegle kazne za saobraćajne prekršaje.

One Sure Insurance je preporučilo vozačima da izbegavaju da ostave električnu opremu izloženu kada napuštaju vozilo, navodeći da je to činilo devet odsto svih krađa vozila u 2023. Dok samo dva procenta provala u automobile dovode do krađe mobilnih telefona, veći ili skuplji predmeti poput laptopa i tableta lako mogu postati meta lopova.

Važno je da vozači svu skupu elektroniku stave u pretinac za rukavice ili prtljažnik.

Top 10 stvari koje su se najčešće krale iz vozila u 2023. godini:

1. Dragocenosti – 35 odsto,

2. Spoljna oprema – 21 odsto,

4. Elektro oprema – devet odsto,

5. Naočare/naočare za sunce – osam odsto,

6. Hrana, toaletni pribor, cigarete – šest odsto,

7. Alati – pet odsto,

8. Predmeti za domaćinstvo, gedžeti – četiri odsto,

9. CD/DVD – tri odsto,

10. Mobilni telefoni – dva odsto.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.