Ništa lakše: Evo kako da proverite da li vam je dobar akumulator

Kako da znam da li mi je dobar akumulator: Problem sa akumulatorima je taj što oni obično ne pokazuju nikakve simptome pre kvara, već samo stanu sa radom. Zato ćemo vam mi pokazati najlakši način da to proverite.

Akumulator je jedan od najbitnijih delova na vašem automobilu iz razloga što je bez njega startovanje autombila nemoguće. Naravno, možete upaliti automobil guranjem il preko kablova, ali to je mučan proces sam po sebi. Zato je vrlo važno da se ispod vaše haube uvek nalazi ispravan i znažan akumulator koji vas neće iznereviti.

Međutim, postavlja se pitanje, kako znati kada je akumulator dobar, a kada loš?

Glavni simpotmi koje možete primetiti jeste oslabljeno svetlo na kontrlonoj tabli ili nedovoljno jaki farovi, ali kod većine novih akumulatora takvi simptomi se neće izraziti. Akumulator jednostavno prestane sa radom, a to se obično desi kada vi najmanje očekujete.

Kako da znam da li mi je dobar akumulator: Zbog toga u svom automobilu trebate da imate multimetar koji će vam pomoći da najlakše i najbolje proverite ovu bateriju automobila. Uzmite voltmetari podesite ga na 20 volti. Zatim crnu žicu voltmetra stavite na crni terminal akumulatora, a crvenu na crveni.

Kada je vaš automobil ugašen, vaš akumulator bi trebao da pokazuje snagu od 12,7 volti. AKo vaš akumualtor ima više od 12, 5 volti, to znači da radi dobro i da ima dovoljno snage u njemu. Sve ispod 12,2 V je stanje koje vam poručuje da treba u skoreijem periodu da zamenite akumulator. To znači da on radi snagom manjom od 50% i da je samo pitanje vremena kada će otkazati. Ako vam je akumulator oko 12,2 ili 12,3 volta, to znalči da ga možete koristiti još neki period ali je menjanje u skorijem roku takođe potrebno.

Kako da znam da li mi je dobar akumulator: Još jedan test koji možete raditi jeste da proverite akumualtor dok radi. Morate zamoliti nekog prijatelja da startuje automobil kako bi vi proverili stanje na akumulatoru. Kada se automobil upali, volti ne smeju da padnu ispod 10 V. AKo se to desi onda to znači da je akumulator loš. Dok auotmobil radi, volti treba da se podignu preko 14V, a najčešće se ta vrednost vrti oko 14,2 V.

