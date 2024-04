Nisu ni Lambordžini ni Meklaren: Ovo su automobili koje najviše voze milijarderi

Možda biste pomislili da oni koji imaju mnogo novca, za vožnju koriste samo luksuzne marke. Međutim, mnogi bogati Amerikanci, i neki od najbogatijih ljudi na svetu, voze puno skromnije automobile.

Umesto da jednostavno kupuju da bi impresionirali druge, bogati znaju da korišćenje automobila treba posmatrati kao sredstvo za uštedu novca, a ne kao statusni simbol, piše Yahoo Finance.

„Većina milionera ne vozi blistave automobile“, napisao je finansijer Dejv Remzi u objavi na Fejsbuku 2022. „Ovi ljudi ne rasipaju novac da bi izgledali bogati, oni imaju novca da zaista postanu bogati“, dodao je on.

🚗 The top 10 car brands driven by millionaires:

1. Toyota

2. Honda

3. Ford

4. Lexus

5. Subaru

6. BMW

7. Acura

8. Hyundai

9. Lincoln

10. Buick

Most millionaires don't drive flashy cars. When people don't waste money to LOOK wealthy, they have money to actually BECOME wealthy.

— Dave Ramsey (@DaveRamsey) March 15, 2023