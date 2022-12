Ovih 5 signala ukazuju da hitno treba da zamenite filter goriva

Mali i često zaboravljeni, filteri goriva su kritični deo sistema za dovod goriva u vozilu. Lako je zaboraviti na filtere goriva u automobilu, ali možda ćete požaliti ako to učinite. Evo šta trebate znati kako biste zaštitili svoj sistem dovoda goriva i održali vožnju besprekornom. Većina vozila ima dva filtera goriva. Postoji jedan u rezervoaru za gorivo, koji se često naziva cjedilo i jedan u glavnom vodu za gorivo. Filterski materijal je izrađen od plastike ili posebno presvučenog nabranog papira. Filteri za gorivo dizajnirani su za zadržavanje prljavštine, rđe, kamenca i drugih nečistoća koje ulaze u pumpu za gorivo i motor, bez uticaja na pritisak goriva. Sve strane čestice koje prođu kroz neispravan ili prljav filter goriva mogu dovesti do začepljenja koja prekidaju dovod goriva i oštećuju vaš motor. Ovo je 5 znakova neispravnog filtera goriva.

Loše performanse motora

Pod velikim opterećenjem, začepljeni filter goriva može dovesti do nasumičnog kolebanja motora ili prskanje. To je obično izraženije pri ubrzavanju, posebno uz strmi uspon. Iako možda neće biti simptoma u normalnim uslovima vožnje, začepljeni filter goriva će motoru uskratiti dodatno gorivo potrebno prilikom brzog ubrzavanja.

Teško pokretanje motora

Osim ako nije potpuno blokiran, retko će loš filter goriva sprečiti pokretanje motora. Na vozilu u kojem filter za gorivo nikada nije menjan, prljavi filtar može uzrokovati nepravilan protok goriva, što se može manifestovati dužim paljenjem nego inače pre pokretanja motora. Proverite svoj korisnički priručnik o intervalima zamene filtera.

Gašenje tokom vožnje

Motor koji se neprestano gasi tokom vožnje mogao bi vas upozoravati na začepljeni filter goriva. Opet, zavisno o ozbiljnosti začepljenja, vaš se automobil može odmah pokrenuti bez primetnog gubitka snage. Kako se začepljenje pogoršava i isporuka goriva postaje sporadičnija, zaustavljanje postaje preterano ili se pogoršava pri ubrzavanju. Verovatno je filter potpuno začepljen i vreme je za zamenu.

Grub rad u praznom hodu

Začepljeni filter goriva može uzrokovati i teškim radom u leru te mogućim paljenjem „Check engine“ lampice. Kad se ta lampica upali, vreme je za odlazak kod majstora.

Kvarovi delova sistema goriva

Bučna, oštećena ili neispravna pumpa za gorivo može biti uzrokovana začepljenim filterom za gorivo. Začepljen filter za gorivo sprječava ispravnu količinu goriva da dopre do motora. Pumpa za gorivo pokušaće da kompenzuje loš filter goriva, stavljajući preteran pritisak na motor pumpe za gorivo uzrokujući prerano otkazivanje pumpe. Prljavština koja prođe kroz prljavi filter goriva mogu oštetiti, začepiti ili dovesti do curenja mlaznice za gorivo, što dovodi do svih vrsta problema u vožnji motora. Zamena prljavog filtera goriva i servisiranje trebalo imati minimalne troškove. Postoji nekoliko drugih razloga za gubitak snage motora i probleme s vožnjom, ali vredi prvo proveriti stanje filtera goriva. To je jeftino i jednostavno rešenje.

